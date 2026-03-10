Le gouvernement ontarien soutient l’intégration professionnelle des immigrants francophones dans les métiers spécialisés en pleine expansion. À travers des programmes comme Sérinitii, des initiatives visent à sensibiliser et accompagner les nouveaux arrivants, en surmontant les obstacles culturels et linguistiques, pour favoriser leur réussite sur le marché du travail.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Le gouvernement provincial prévoit qu’un emploi sur six sera lié aux métiers spécialisés d’ici 2034. Pour accompagner cette transition, plusieurs initiatives soutiennent les immigrants francophones dans leur parcours d’intégration professionnelle.

Le 20 février, le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO), a supervisé une session d’information par le biais de son programme Sérinitii dans le but de sensibiliser aux opportunités dans les métiers spécialisés tels que la construction, l’industrie et les services, en collaboration avec l’organisme Centre d’emploi et de ressources francophones (CERF) Niagara par le biais de Naviguer vers l’emploi.

La rencontre visait à aider les participants à mieux comprendre les opportunités offertes par les métiers spécialisés. En effet, Naviguer vers l’emploi aide les immigrants francophones à s’adapter au marché du travail ontarien en leur fournissant les outils nécessaires pour réussir dans des secteurs en pleine expansion.

Yasmine Souffi, navigatrice à l’emploi chez CERF Niagara, souligne que cette initiative s’inscrivait dans un parcours plus large : « Après la session, une sortie sur le terrain avec Liuna, le syndicat de la construction, permettra aux participants de découvrir ces métiers en situation réelle ».

La collaboration des deux organismes est au cœur de cette action. « CERF Niagara est un partenaire clé, car ce projet a été lancé par un comité local sur l’immigration francophone à Niagara, un modèle désormais appliqué à tout le centre-sud-ouest de l’Ontario », précise Mikhaela Sullivan, agente de projet du RIFCSO

Le financement du projet Sérinitii provient du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO). Bien que la subvention se termine en mars, les actions de sensibilisation continueront. « Après les métiers spécialisés, nous nous concentrerons sur des secteurs comme les services de garde », ajoute-t-elle.

Un des objectifs majeurs de l’opération est de déconstruire les idées reçues sur les métiers spécialisés, souvent perçus négativement. « Quand on parle de sensibilisation, le but est de défaire les stéréotypes, les préconceptions, car ces métiers peuvent être malheureusement mal perçus dans les pays d’origine », explique Mme Sullivan.

Le projet fait face à des défis culturels, notamment en ce qui concerne les attentes des parents. Bien que les jeunes immigrants soient souvent plus ouverts à ces métiers spécialisés, beaucoup de parents, habitués à d’autres types de carrières, se montrent hésitants. « Il y a donc une double sensibilisation des parents », affirme l’agente de projet. En effet, les jeunes, au moment de choisir leur futur professionnel, se heurtent parfois aux réticences de leurs parents, qui ont des visions plus traditionnelles des métiers valorisables.

À cela s’ajoute des difficultés pour trouver un apprentissage dans certains secteurs restent un obstacle majeur. « La plupart des employeurs dispensent leurs formations en anglais, ce qui peut constituer une barrière pour certains immigrants », précise-t-elle. Pour pallier cela, le CERF Niagara organise des sessions de préparation en français avant les stages pratiques afin de garantir que les participants soient mieux préparés.

Les retours des participants ont été très positifs. Selon un sondage réalisé après l’atelier, tous les participants se sont dits satisfaits des informations reçues. La plupart ont également demandé un accompagnement individuel, que CERF Niagara prévoit leur fournir, a assuré Mme Souffi.

Les efforts conjoints du CERF Niagara et du RIFCSOO ont déjà porté leurs fruits. Lors de salons de l’emploi dans la région organisés par Métiers spécialisés Ontario et divers syndicats, la demande pour des interprètes francophones a significativement augmenté, un signe tangible des progrès réalisés.

La sensibilisation aux métiers spécialisés joue également un rôle clé dans l’intégration socio-économique des immigrants. « En favorisant l’accès à ces métiers, nous espérons non seulement répondre à la demande croissante dans ces secteurs, mais aussi aider les immigrants à s’intégrer pleinement dans la société ontarienne », affirme Mikhaela Sullivan.

Ainsi, en accompagnant les nouveaux arrivants dans leur parcours d’intégration professionnelle, le RIFCSOO et le CERF Niagara par le biais de leurs programmes respectifs, préparent le terrain pour une main-d’œuvre francophone plus qualifiée et mieux intégrée dans l’Ontario de demain.

Photo : Yasmine Souffi (Photo : courtoisie Y. Souffi)