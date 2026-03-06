

En partenariat avec le Club de ski nordique de la région de Waterloo et la Ville de Kitchener, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo a organisé une sortie découverte de ski de fond. Les séances se sont déroulées sur trois samedis consécutifs, les 24 et 31 janvier ainsi que le 7 février, avec pour objectif de permettre à chacun de progresser à son propre rythme. Entre 20 et 35 skieurs ont pris part à l’initiative. Encadrés par des instructeurs francophones, ils se sont initiés aux techniques du ski de fond classique sur les pistes du Club de golf Rockway, tout en découvrant les programmes offerts par le club régional. (photo crédit AFKW)