Christiane Beaupré

L’activité pour aînés qui s’est tenue au Centre communautaire francophone de Cambridge, le jeudi 28 mai, a rassemblé une bonne vingtaine de personnes venues partager un repas et un moment de convivialité. Dès l’arrivée, l’atmosphère était paisible et accueillante : des tables circulaires recouvertes de nappes blanches attendaient les convives, déjà assis pour la plupart, regroupés entre amis. On aurait dit une séance de retrouvailles, le genre de moment où l’on reprend le fil des conversations laissées en suspens depuis trop longtemps.

La journée était magnifique, ce qui a sans doute contribué à la bonne humeur générale. Les aînés arrivés avant midi ont profité de l’occasion pour bavarder un peu avant le repas, échangeant nouvelles, sourires et anecdotes. Lorsque l’heure du dîner a sonné, la responsable de l’activité, Louise Godin, a pris la parole pour faire quelques annonces, dont celle de l’anniversaire d’André Bilodeau, qui célébrait ses 85 ans. L’annonce a été accueillie par des applaudissements chaleureux.

Le repas a débuté avec une soupe délicieuse, servie par des bénévoles attentionnés. Plusieurs convives ont commenté qu’elle « goûtait le ciel », et il faut avouer qu’elle avait quelque chose de réconfortant. Ensuite, chacun s’est levé pour aller se servir parmi un assortiment de sandwichs, accompagnés de tranches de tomates et de concombres. Pour le dessert : un morceau de gâteau renversé à l’ananas ou à la Forêt-Noire. Thé et café complétaient ce repas simple mais généreux.

Après le repas, une fois les assiettes et les ustensiles retirés, Mme Godin a proposé une partie de LCR (Left, Centre, Right) dans sa version francophone, avec des dés portant les lettres G (gauche), C (centre), D (droite) et une face neutre. Très vite, le jeu est devenu une véritable source de rires. Certaines personnes avaient un peu de difficulté à distinguer leur droite de leur gauche, ce qui provoquait des hésitations amusées. Pour ajouter à la confusion — et au plaisir — les lettres C et G se ressemblaient beaucoup, entraînant de petits débats improvisés.

Dans la variante jouée ce midi-là, la partie se poursuivait jusqu’à ce que tous les jetons se retrouvent au centre de la table, une façon de mettre l’accent sur le plaisir partagé plutôt que sur la compétition. Une belle manière de clore ce dîner pour aînés, dans un esprit de camaraderie, de simplicité et de bonne humeur.

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Photo : Les aînés rassemblés pour un repas convivial (Crédit : C. Beaupré)