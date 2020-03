La Société hôtesse des Jeux du Canada 2021 se réjouit d’annoncer que l’agence boutique Production Service Industries Niagara sera le fournisseur officiel des Jeux d’été du Canada Niagara 2021 en matière de technologie audiovisuelle et de montage de spectacles.

Dans le cadre de ce partenariat, PSI Niagara fournira l’équipement nécessaire à la mise en scène, la sonorisation, l’éclairage, les écrans LED, les draperies et plus encore pour la réalisation de nombreux événements qui se produiront partout dans la région de Niagara avant et pendant la 28e édition des Jeux du Canada qui auront lieu du 6 au 21 août 2021.

« Nous sommes absolument ravis de s’associer en partenariat avec PSI Niagara. L’agence nous permettra d’offrir une expérience inoubliable à tous nos spectateurs et à tous les participants venus de partout au pays », dit Steven Katzman, Agent en chef, Revenu et marketing de la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada Niagara 2021. « Étant donné que les Jeux d’été du Canada Niagara 2021 seront l’une des plus grandes célébrations jamais tenues en région, nous tenions à recruter un fournisseur local, comme PSI Niagara. C’est une entreprise d’expérience en montage d’événements de grande envergure. Ce partenariat nous permettra de profiter au maximum de cette occasion incroyable et de mettre en valeur la région de Niagara. »

PSI compte deux bureaux : un à St. Catharines et un à Mississauga. L’agence boutique est reconnue depuis longtemps pour ses réalisations de qualité de grands événements partout en Ontario. Parmi ceux-ci, le Niagara Grape and Wine Festival (Festival des vins et du raisin de Niagara), un spectacle extérieur du groupe Tragically Hip au Blue Mountain Village de Collingwood, et la cérémonie d’ouverture de style olympique de l’édition 2016 des Jeux 55+ à Brampton.

« Nous avons une équipe de techniciens de calibre mondial et j’ai vraiment hâte de les voir déployer leurs compétences et leurs talents lors des événements des Jeux d’été du Canada Niagara 2021 », dit Steven Vian, le président de PSI. « Les Jeux 2021 incarneront l’esprit compétitif de la communauté et présenteront des performances tout à fait inspirantes. Nous attendons avec impatience l’occasion d’appliquer notre expertise afin de rehausser l’expérience des amateurs et de promouvoir les attraits du Niagara auprès d’un public national. »

PSI Niagara verra aux besoins en matière d’audiovisuel à la cérémonie d’ouverture de Niagara 2021 qui se déroulera au Meridian Centre et à la cérémonie de clôture qui aura lieu au Queen Victoria Park. Ils participeront aussi au festival culturel « 13 sur 13 » qui se produira dans toute la région de Niagara. Chacune des 13 municipalités accueillera un événement culturel dédié spécifiquement à une province ou à un territoire canadien pendant les Jeux d’été du Canada Niagara 2021.

SOURCE : Jeux d’été du Canada