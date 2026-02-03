Ancré dans l’histoire locale, cette activité hivernale emblématique continue de réunir des citoyens de tous horizons autour de traditions festives. Jeux, plaisirs gourmands et bénévolat s’y conjuguent pour favoriser les échanges, l’inclusion et la découverte, tout en mettant en valeur un héritage vivant au cœur de la région.

Christiane Beaupré – IJL – Le Régional

Malgré les températures hivernales des dernières semaines, la population de Welland et des municipalités voisines s’est déplacée en grand nombre, le dimanche 1er février, pour prendre part à l’un des rendez-vous saisonniers les plus attendus de la région du Niagara : le Carnaval d’hiver canadien-français du Club Richelieu Welland. Cet événement, devenu incontournable, s’inscrit depuis des décennies dans le paysage culturel local.

Depuis près de 70 ans, environ 600 personnes s’y rassemblent chaque année, et plusieurs générations se retrouvent autour d’une même célébration. Coordonnée par une équipe de bénévoles dévoués, cette journée festive attire non seulement de nombreuses familles francophones, mais aussi des anglophones et des nouveaux arrivants, qui y trouvent une occasion privilégiée de découvrir la culture canadienne-française dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

L’an prochain, le Club Richelieu célébrera son 70e anniversaire. Depuis sa fondation, le Carnaval d’hiver fait partie des activités phares du Club et il doit son succès à la collaboration étroite avec de nombreux partenaires de la communauté. Le centre éducatif La Boîte à soleil divertit les enfants, le Centre de santé et les écoles de langue française participent à la promotion de l’événement, et la Caisse Desjardins Ontario offre une commandite de 2000 $ pour l’achat de cadeaux destinés aux enfants, etc. C’est véritablement un effort collectif que près de 600 personnes peuvent chaque année profiter d’un déjeuner aux crêpes, de queues de castor et de la tire d’érable », explique Jason Bernard, président du Club Richelieu Welland.

Une quarantaine de bénévoles, incluant des membres du Club Richelieu et des élèves du secondaire, veillaient au bon déroulement des activités. À l’extérieur de l’Auberge, des équipes s’affairaient à la cuisson des crêpes et des queues de castor, tandis que d’autres encadraient les activités hivernales. Les enfants pouvaient s’initier au hockey, participer à des jeux d’adresse comme les poches, ou encore faire une promenade en charrette tirée par des chevaux, une activité familiale qui a suscité beaucoup d’enthousiasme.

La présence du Bonhomme Carnaval ajoutait une touche festive supplémentaire, allant à la rencontre des jeunes participants pour des photos et des échanges animés. Des membres du Club Richelieu Niagara Falls, dont Vic Pépin, étaient également sur place pour servir la très appréciée tire d’érable, une tradition qui fait le bonheur des petits et des grands.

Vie communautaire

Pour le maire de Welland, Frank Campion, le carnaval occupe une place particulière dans la vie communautaire locale. « Ce carnaval a un impact considérable. Il met en valeur la joie de vivre de la communauté francophone et favorise le partage culturel, explique-t-il. J’y participais déjà lorsque j’étais enfant, et plusieurs activités d’alors sont toujours proposées aujourd’hui. C’est à la fois une célébration de l’hiver et un moment de transmission culturelle. »

Le maire souligne également le rôle central du Club Richelieu dans le développement de services en français à Welland. « La culture et la langue françaises s’accompagnent d’un réseau de services essentiels tels que le Foyer Richelieu, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, les écoles de langue française, le Collège Boréal et la paroisse du Sacré-Cœur. Les francophones, y compris les nouveaux arrivants, peuvent y vivre et s’intégrer pleinement. Cette réalité attire des familles immigrantes, notamment d’Afrique et des Caraïbes, et contribue à la croissance de notre ville. »

En combinant ces initiatives avec l’organisation du Carnaval, le Club Richelieu montre concrètement comment il contribue au renforcement des liens communautaires et soutient la francophonie à Welland.

Au fil des ans, le Carnaval d’hiver canadien-français s’est imposé comme bien plus qu’une fête saisonnière. Il est devenu un symbole de rassemblement, de transmission et de dialogue interculturel et il renforce les liens entre générations et communautés tout en célébrant la richesse du patrimoine francophone au cœur de la ville.

Photo (Crédit journal Le Régional) : Les citoyens de Welland et des environs participent en famille au Carnaval Richelieu.