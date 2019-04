La première édition du concours Épelle-moi Canada (ÉMC) dans la région du Niagara s’est déroulée le dimanche 31 mars à l’école Nouvel Horizon à Welland. Cela a constitué l’aboutissement d’une longue préparation en équipe. En effet, 49 jeunes des écoles élémentaires de la grande région du Niagara ont eu l’occasion de participer à des pratiques d’épellation.

Cette planification a été rendue possible grâce à la mise en place d’un comité régional d’ÉMC, l’appui de nombreux bénévoles, le soutien actif de l’association ÉMC et la collaboration des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir.

La contribution de nombreux commanditaires, dont la Maison de la culture francophone du Niagara, le journal Le Régional, le Club Richelieu Welland, ainsi que plusieurs personnes qui ont fait un don individuel a été très appréciée.

Voici les gagnants qui se sont qualifiés pour la finale provinciale/nationale le 5 mai à Toronto.

Au cycle primaire, Caleb Bahati (1re place, école Saint-Antoine), Adelle Lehoux (2e place, école Sacré-Coeur) et Noé Ritchie (3e place, école Nouvel Horizon).

Au cycle moyen, Bethel Bogale (1re place, école Sacré-Coeur), Gabrielle Noé (2e place, école Nouvel Horizon) et Jéreb Mwamba (3e place, école Champlain).

Au cycle intermédiaire, Félix Cyr (1re place, école Confédération), Vincent Warda (2e place, école Confédération) et Cédric Théléys (3e place, école Confédération).

PHOTO: Parents et amis assistent aux compétitions.

INFORMATION & PHOTO: Béatrice Groux