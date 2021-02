Le Mois de l’histoire des Noirs est étroitement associé à l’Afrique et il arrive que les Maghrébins soient partie prenante des célébrations et réflexions qui entourent cet hommage annuel aux peuples issus de ce continent.

Sans que ce ne soit délibéré de la part de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW), c’est une passionnée de gastronomie d’origine tunisienne, Fatima Khlifi, qui a été invitée à donner un bref cours de cuisine le 10 février dernier, en format Web il va sans dire. La recette du jour était un plat sénégalais qui s’est acquis une renommée aux quatre coins du globe : le poulet yassa.

En effet, le Sénégal compte des ressortissants dans de nombreux pays et la popularité du poulet yassa les a accompagnés, élargissant partout le nombre de ceux qui ne jurent désormais plus que par lui! Il faut dire qu’il s’agit d’un plat délicieux qui compte plusieurs variantes et qui est relativement facile à préparer.

« C’est une recette qui serait super l’été. Vous marinez le poulet à l’avance et vous le faites cuire sur un barbecue à charbon », a suggéré Mme Khlifi. Le poulet yassa se marie bien avec le couscous ou avec du riz et des bananes plantains frittes selon la cuisinière, qui a néanmoins opté, dans le cadre de son atelier, pour une recette se centrant sur l’essentiel.

Un poulet entier ou quatre cuisses, sept oignons tranchés, deux carottes, du jus de citron, de la moutarde de Dijon, du riz basmati, etc. : les ingrédients ont été coupés, mélangés et cuits sous l’oeil des participants par le biais de deux webcaméras. Quelques astuces ont été mentionnées au passage, telle l’idée de faire des entailles dans le poulet pour que la marinade y pénètre plus facilement, ou encore le fait de laisser les oignons tremper dans l’eau avant de les couper, ce qui diminue de beaucoup les émanations causant les larmes.

Voilà un met qui fera bien des heureux, et pas seulement à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs! L’AFKW a encore d’autres activités au programme d’ici à la fin de février pour tous les âges et pour tous les goûts.

PHOTO – En une heure, Fatima Khlifi a présenté les étapes à suivre pour préparer le poulet yassa.