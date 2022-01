Oui, pelleter de la neige brûle des tonnes de calories, mais il faut faire attention à son cœur! Surtout chez les personnes qui ne sont pas trop en forme ou qui souffrent d’une condition cardiaque préexistante. Les blessures causées par le pelletage de neige incluent notamment des maux de dos, des fractures, des blessures à la tête et des problèmes cardiaques à long terme.

Un des problèmes du pelletage est qu’il peut être pris à la légère souvent, car la tâche est réalisée à la hâte. En quelques minutes, le rythme cardiaque maximal recommandé est atteint, surtout si la personne est en mauvaise forme physique. Si elle continue, ce n’est pas seulement les muscles qui pourraient en souffrir mais le cœur. Il y a risque d’infarctus. Si la personne est en forme, il y a moins de danger car le cœur, les artères et la pression artérielle sont habitués à l’effort physique.

Il y a aussi une différence entre les femmes et les hommes. Avant la ménopause, les femmes souffrent moins d’infarctus et seraient plus protégées. Par contre, après la ménopause, les risques durant le pelletage se ressemblent entre les sexes. Puis, il n’y a pas seulement la mauvaise forme qui se propose comme risque durant le pelletage. Le tabagisme et une mauvaise hérédité cardiaque sont aussi à surveiller.

Durant l’effort physique, le froid est un facteur à prendre en considération. Le froid de l’hiver au Canada demande un effort supplémentaire au cœur, puisque l’air glacé, lorsqu’inspiré, entraîne parfois le rétrécissement des artères et des bronches. Un bon truc, c’est celui de la parole. Il faut être capable de parler et dire des phrases complètes. Si l’individu est trop essoufflé pour le faire, c’est trop d’effort.

Alors, comment pelleter en sûreté? S’il neige beaucoup, c’est une bonne idée de commencer tôt et d’y passer à plusieurs reprises au lieu d’attendre la fin de la tempête de neige. Ainsi, on évite d’en pelleter trop à la fois! Avant de commencer, il faut faire des exercices de réchauffement et d’étirement. Au besoin, on priorise de prendre des pauses toutes les 10 minutes.

Lorsqu’on pellette, il faut prendre une bonne technique pour prévenir les blessures en utilisant les muscles des jambes et des abdominaux plutôt que ceux du dos. Pour activer les abdominaux, il suffit de tousser et sentir comment ils se contractent.

L’idéal, c’est de s’entraîner l’année durant afin d’être prêt à l’arrivée de la neige pesante. La recommandation de Santé Canada est une moyenne de 150 minutes d’exercice par semaine. Et bien sûr, il faut être à l’écoute de son corps. Quand c’est trop, c’est trop.

SOURCE – Élodie Dorsel