Le conseil d’administration de La Boîte à soleil, dans la région du Niagara, vient d’annoncer la nomination de Christina Clark au poste de directrice générale. Mme Clark, actuellement directrice adjointe, entrera en fonction le 3 octobre 2022.

Cette nomination fait suite à l’annonce du départ de la directrice actuelle, Véronique Emery, qui occupait ce poste depuis 2014. Cette dernière quittera ses fonctions le 30 septembre prochain pour relever de nouveaux défis professionnels à titre de coordonnatrice des services partagés pour l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFESEO).

Mme Clark, une gestionnaire expérimentée du milieu de la petite enfance, sera maintenant responsable de veiller à la saine administration de l’organisation et à l’actualisation de son plan stratégique.

Détentrice d’un diplôme d’éducatrice en services à l’enfance du Collège Niagara et d’un certificat en administration des services à l’enfance du Collège Boréal), Mme Clark cumule une vaste expérience du secteur. Au fil de sa carrière à La Boîte à soleil débutée en 2006, elle a notamment été éducatrice, superviseure adjointe, superviseure, coordonnatrice de programmes et depuis 2014, directrice adjointe. À ce titre, elle a supervisé les opérations des centres éducatifs de La Boîte à soleil, en plus d’appuyer les gestionnaires et leurs équipes.

Toujours débordante d’énergie, dévouée à La Boîte à soleil et passionnée du monde de la petite enfance, elle a accepté de prendre les rênes de l’organisme. « Je suis très honorée d’avoir été choisie pour assurer le leadership de cette belle organisation, a affirmé Mme Clark. J’ai hâte de continuer à créer des partenariats stratégiques et à bâtir sur cet incroyable héritage qui a déjà tant apporté à nos familles et à notre communauté francophone au Niagara. »

Le président du conseil d’administration, Pierre Séguin, ajoute que « sa connaissance de la petite enfance et des besoins du secteur, sa compréhension aiguisée et sa capacité à provoquer le changement contribuent déjà grandement à l’essor de La Boîte à soleil

« Nous remercions Véronique Emery pour son engagement et pour l’immense travail qu’elle a accompli pendant neuf ans. Son dynamisme et ses qualités de rassembleuse ont contribué à positionner La Boîte à soleil comme référence en services de garde en français. »

Organisme de choix où il fait bon grandir et travailler, La Boîte à soleil offre des services de garde innovants en français sur l’ensemble du territoire de la péninsule du Niagara.

Source : La Boîte à soleil

PHOTO : Christina Clark (à gauche) et Véronique Émery (Photo : courtoisie La Boîte à soleil)