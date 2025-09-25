Pour souligner le 50ᵉ anniversaire de la création du drapeau franco-ontarien, l’auteur-compositeur-interprète Brian St-Pierre vient de dévoiler une nouvelle version de sa chanson Mon beau drapeau, accompagnée d’un méga vidéoclip intitulé Mon beau drapeau (Nouvelle génération).

C’est en 2001, à l’occasion du premier lever permanent du drapeau franco-ontarien à Queen’s Park, que le parolier Jean-Pierre Perreault et le compositeur Brian St-Pierre ont créé la chanson Mon beau drapeau. Une génération plus tard, Brian s’entoure d’une impressionnante brochette d’artistes franco-ontariens que voici : Véronic DiCaire, Robert Paquette, Damien Robitaille, Céleste Lévis, Stef Paquette, Manon Séguin, Kimya, Yan Leduc (Les Rats d’Swompe), Sophie Grenier, Joly, LeFlofranco, Martine Lafontaine, YAO, Johanne Lefebvre, alias Jojo, Brian lui-même ainsi que Les Chansonniers d’Ottawa.

Plus de 3000 jeunes et des participants de partout en Ontario et des quatre coins du monde ont pris part aux tournages grandioses orchestrés par Félix Saint-Denis, notamment lors du tournoi provincial l’AFOLIE 2025 et de la 50ᵉ édition du Festival franco-ontarien. Pour les arrangements musicaux, Brian St-Pierre a travaillé de pair avec Marc-Antoine Joly, lauréat de quatre Prix Trille Or cette année. Cet artiste reconnu sous le nom de Joly signe également le mixage et la mastérisation.

La production vidéo a été assurée par Klash Média, un studio de création ayant réalisé plus de 5000 projets médiatiques au Canada. Avec Brian St-Pierre, Jean-Michel Ouimet co-réalise ainsi ce premier véritable vidéoclip de Mon beau drapeau.

M. St-Pierre exprime sa profonde gratitude envers les artistes, artisans, bénévoles et partenaires qui ont contribué à ce projet d’envergure. Un guide pédagogique rédigé par Félix Saint-Denis, ainsi qu’une version karaoké et des ressources complémentaires pour le 50e sont disponibles en ligne à l’adresse : https://www.brianst-pierre.com/monbeaudrapeau

Source : Brian St-Pierre