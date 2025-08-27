Richard Caumartin

Le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a tenu, le dimanche 10 août, sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde, un rendez-vous qui réunit chaque année membres et amis de la communauté. Au menu : du maïs fraîchement cueilli des fermes locales, grillades, jeux pour enfants et, nouveauté cette année, une exposition de voitures anciennes présentée par le Club Tyrods.

Si l’ambiance était chaleureuse, la participation n’a toutefois pas été à la hauteur des attentes. Alors que l’événement attire habituellement plus de 150 personnes, à peine une cinquantaine de visiteurs ont répondu à l’invitation. Plusieurs d’entre eux étaient d’ailleurs venus surtout pour admirer les voitures classiques, une activité ajoutée tardivement à la programmation.

Pour la présidente du CCFC, Angèle Lacroix, ce recul s’explique avant tout par un changement de calendrier. « Traditionnellement, notre épluchette a lieu à la fin août, quand la majorité des familles sont de retour de vacances. Cette année, la date était trop rapprochée du milieu de l’été », souligne-t-elle. L’absence d’annonce lors de la messe dominicale à la paroisse Saints-Martyrs-canadiens, comme c’est l’habitude, a aussi contribué à cette baisse d’achalandage.

Malgré cette déception, l’équipe du centre communautaire se projette déjà vers l’automne, avec une programmation qui s’annonce riche. Le prochain grand rendez-vous aura lieu le 25 septembre à l’hôtel de ville de Cambridge, où sera hissé le drapeau franco-ontarien à l’occasion de son 50e anniversaire. Les élèves des écoles Saint-Noël-Chabanel et David-Saint-Jacques participeront à la cérémonie, l’une par leur présence, l’autre par la musique. Quelques dignitaires sont également attendus.

Cette journée de célébration se poursuivra au centre communautaire avec le souper des pionniers, une initiative destinée à rendre hommage aux bâtisseurs de la francophonie locale. « Notre organisme existe depuis bien plus longtemps que le drapeau franco-ontarien, rappelle Mme Lacroix. Nous voulons reconnaître les familles qui ont contribué à l’essor de la francophonie dans notre secteur. »

Des invitations spéciales seront adressées aux membres de longue date pour cette soirée qui s’annonce déjà très courue. Les organisateurs prévoient une salle comble et souhaitent mettre en lumière l’histoire et l’apport de certaines familles francophones de Cambridge et des environs.

Photo : Les voitures classiques du Club Tyrods (Crédit : Le Régional)