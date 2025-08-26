Olaïsha Francis

Du 14 au 18 juillet, le Centre Rafiki a accueilli 17 jeunes pour son camp d’été. Grâce au soutien de la Hamilton Community Foundation, ce programme vise à encourager l’expression personnelle, la confiance en soi et le développement artistique des jeunes de la communauté.

« L’objectif était de permettre aux enfants de s’exprimer avec leur propre voix, pas seulement par l’art et qu’ils repartent d’ici plus forts », explique Liliane Kabamba, fondatrice du Centre Rafiki.

Trois animateurs, dont deux jeunes de la communauté et une enseignante d’arts, ont encadré les campeurs dans diverses activités : sport, musique, arts visuels et cuisine. Chaque atelier avait pour but de stimuler l’expression personnelle et la découverte de soi.

En musique, les participants ont fabriqué et décoré leurs propres djembés et chekerés, puis ont défilé dans le centre pour présenter leurs instruments africains. En cuisine, ils ont préparé des tartes aux pommes et des gâteaux au chocolat et à la vanille, développant ainsi leur autonomie et leur créativité.

Au-delà des loisirs, le camp joue un rôle essentiel dans le développement personnel des jeunes. Chris Tshikuna, animateur sportif et coordonnateur du programme, a proposé des activités axées sur la construction identitaire et la confiance en soi. Avant chaque séance de sport, les campeurs écrivaient des mots positifs sur du papier, un moyen simple mais puissant de renforcer une image positive d’eux-mêmes. Le camp est bénéfique pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, en leur offrant un environnement sûr, éducatif et stimulant. De plus, il crée des emplois pour les jeunes de la communauté et encourage leur sens du leadership.

Photo : Une vingtaine d’enfants ont participé au camp d’été du Centre Rafiki qui joue un rôle important dans leur développement personnel. (Crédit : Centre Rafiki)