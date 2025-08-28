Richard Caumartin

L’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton (ACIH) a organisé une célébration pour le 65e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire le samedi 9 août au Gasworks à Hamilton, une soirée de fierté, de culture, d’unité et de partage.

Une activité festive réunissant les Ivoiriens de la région ainsi que plusieurs représentants d’autres communautés immigrantes ayant participé plus tôt dans la journée au tournoi régional de soccer Maracana. Au programme : une prestation musicale de l’artiste torontois d’origine sénégalaise Abel Maxwell, un repas gastronomique ivoirien, une vidéo sur la Côte d’Ivoire et une soirée dansante.

Le gala était animé par Lanciné Koulibaly, responsable du comité responsable des communications pour l’organisme ivoirien et directeur général du Centre francophone Hamilton. Dans son mot de bienvenue, il a remercié les nombreux invités de leur présence et leur a demandé de se lever pour l’interprétation des hymnes canadien et ivoirien.

Puis, le président de l’ACIH, Abou Traoré a pris la parole. « Aujourd’hui est une grande journée pour notre communauté, déclare-t-il. Je remercie la Ville de Hamilton qui nous soutient pour tous nos événements culturels, le Conseil scolaire Viamonde qui ne ménage pas les efforts pour nous et nos partenaires, tels que le Centre francophone et le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, et qui permettent l’intégration sociale et économique de nos différents membres. »

Mamadou Cissé, président de la Fédération canadienne de Maracana a remercié M. Traoré pour cette association des deux organismes qui a permis de présenter durant la journée la deuxième édition du tournoi de soccer Maracana. Son allocution a été suivie de celle de Stanislas Etiegne, président de l’équipe de soccer United Hamilton.

Après le repas, Abel Maxwell a expliqué à une foule majoritairement immigrante qu’il est arrivé au Canada avec deux valises et sans emploi. « J’étais en France et on me demandait « Pourquoi tu pars au Canada? Il fait froid. Les gens ne te connaissent pas et ce sera difficile pour toi ». Depuis, j’ai enregistré cinq albums. J’ai reçu des prix et maintenant, ces mêmes personnes me demandent : « Comment tu as fait? On veut venir ». C’est juste pour dire que quand vous avez un rêve et une vision, et que vous travaillez fort, par la grâce de Dieu, tout peut arriver », racontait l’artiste avant de chanter, avec la participation de l’auditoire, quelques-unes de ses compositions.

L’Association ivoirienne retrouvera sa communauté le 30 août pour son assemblée générale annuelle qui sera présentée en ligne. La mission de l’ACIH est de contribuer au développement socio-économique et à une intégration réussie de ses membres, sans exclusion, dans la société canadienne.

Photo : Les participants se sont levés pour danser sur des rythmes afrobeat.