Le lundi 29 avril, la Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario tenait son assemblée générale annuelle (AGA) en présence de sociétaires et d’actionnaires réunis à Welland, St. Catharines, Pointe-aux-Roches et Tecumseh. C’est au centre de services de Welland que les divers intervenants ont pris la parole mais l’ensemble de l’AGA était diffusé en direct dans les autres centres par le biais d’internet, ce qui permettait à tous les membres de la Caisse, où qu’ils se trouvent, de voter et de poser des questions.

C’est, pour l’essentiel, entre les mains de Lucie Huot et Christian Paradis, respectivement présidente et directeur général, que reposait cet exercice de transparence et de démocratie. Tous deux ont énuméré de nombreux chiffres et statistiques donnant un portrait complet de la situation de la Caisse.

Ainsi, au cours de 2018, les dons et commandites se sont chiffrés à 63 747 $ dans le Sud-Ouest. Qui plus est, l’engagement social du mouvement Desjardins se traduit aussi par son attention à la protection de l’environnement et à la lutte aux changements climatiques : ainsi, l’an dernier, son offre d’investissements responsables a doublé avec 11 nouveaux produits.

Le volume d’affaires, au 31 décembre dernier, était de 1,14 milliard $, en hausse de 12,3 % par rapport à la même date en 2017. Les dépôts totalisent 393,8 millions $, encore une fois en hausse de 22 %. Les pertes sur prêt n’ont été que de 809 000 $, soit 0,2 % du total des prêts aux particuliers et aux entreprises.

Il a été décidé que 574 892 $ seraient versés en ristournes individuelles. De plus, lors de l’AGA, les membres ont appuyé l’affectation d’un montant de 100 217 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.

Les élections ont reconfirmé dans leurs fonctions ceux dont le poste était en jeu. Maurice Chauvin, Réjean Couture, Paul Lachance et Michel Séguin continueront donc leur travail auprès de Lucie Huot, Michel Yelle, Raymond Bourassa, Paula Castonguay, France Dubois, Donald Lassaline, Lynne Fillipo, Clément Trudeau, Marc Tremblay et Christian Paradis.

Les membres devaient également voter sur l’acceptation ou le rejet de trois résolutions. Celles-ci, présentées par le conseil d’administration, ont été facilement adoptées : modifier la valeur des parts sociales de 10 $ à 5 $ et permettre à la Caisse de rembourser les sommes excédentaires; permettre le rachat des « Actions privilégiées de catégorie A » en tout temps par la Caisse; et finalement, modifier le capital déclaré par la Caisse.

Les membres n’ont pas fini de voter sur des changements de toutes sortes car du nouveau se profile à l’horizon. En effet, les caisses du Sud-Ouest viennent à peine de se fusionner que, déjà, un autre projet est sur les rails : la fusion de toutes les caisses en Ontario. La nouvelle Caisse Desjardins Ontario verra le jour le 1er janvier 2020 et comptera 130 000 membres, 650 employés, 50 centres de services et un conseil d’administration composé de 17 personnes appuyées par différents comités de liaison. L’actif de cette institution se montera à plus de 13,8 milliards $.

PHOTO : Des membres réunis au centre de services de Welland