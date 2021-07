Le gouvernement de l’Ontario lance une nouvelle Initiative de secours pour les établissements vinicoles agrotouristiques en raison de la COVID-19 afin d’appuyer les entreprises agrotouristiques touchées par la pandémie de la COVID-19. Les établissements vinicoles et les cidreries de l’Ontario possédant des boutiques sur place dont les activités ont été touchées par les mesures de sécurité liées à la COVID-19 afin de freiner la propagation du virus seront admissibles à cette subvention ponctuelle.

Les entreprises qui ont vu une baisse de leur revenu dans au moins un secteur de leurs activités, comme une diminution du tourisme, des visites, des événements et des dégustations, ou qui ont été confrontées à des dépenses accrues afin de se conformer aux mesures de santé publique en raison de la COVID-19 seront admissibles à une aide financière.

« Les établissements vinicoles et les cidreries de l’Ontario nous ont dit que leurs entreprises sont durement touchées par les répercussions économiques de cette pandémie et l’annulation des grands événements et des visites, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

« Avec cette annonce, notre gouvernement prend les mesures nécessaires pour offrir à ces entreprises le soutien dont elles ont besoin pour continuer leurs activités, se rétablir et conserver ces bons emplois dans le secteur agroalimentaire. »

« Notre gouvernement reconnaît l’impact important du secteur agrotouristique sur la reprise sociale et économique de l’Ontario, a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

« Le lancement d’une nouvelle Initiative de secours pour les établissements vinicoles agrotouristiques en raison de la COVID-19 soutiendra et conservera les emplois essentiels de ceux qui continuent de lutter pour s’assurer que ce secteur est en mesure de revenir plus fort que jamais. »

Le budget 2021, Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie, prévoyait une subvention ponctuelle de 10 millions de dollars pour aider les établissements vinicoles et les cidreries touchées par la COVID-19 et pour s’assurer que la production agricole et des emplois locaux sont maintenus dans les collectivités rurales de la province. Comme agent de mise en œuvre de la nouvelle Initiative de secours pour les établissements vinicoles agrotouristiques en raison de la COVID-19, Agricorp enverra des demandes pour le programme directement aux établissements vinicoles et aux cidreries admissibles le 20 juillet 2021.

Cette nouvelle initiative de secours se fonde sur les programmes gouvernementaux qui visent à protéger les emplois et à appuyer les producteurs locaux, notamment en prolongeant le Programme d’aide à la promotion des vins de la VQA et le Programme pour les petites cidreries et distilleries jusqu’en 2022-2023.

« La pandémie de la COVID-19 a eu un impact important sur nos collectivités rurales et sur la communauté agrotouristique de l’Ontario, raison précise pour laquelle notre gouvernement s’est engagé à les aider à se remettre sur pied, a déclaré Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances. Grâce à cet investissement non récurrent, les établissements vinicoles et les cidreries admissibles possédant des boutiques sur place recevront des subventions en 2021 pour les aider à se développer après une année difficile. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario