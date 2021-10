Le gouvernement de l’Ontario ouvre un centre d’examen pratique temporaire à Niagara Falls afin d’augmenter la capacité d’examens et d’aider à éliminer l’arriéré d’examens pratiques dû à la COVID-19. « L’ouverture d’un centre d’examens pratiques temporaire à Niagara Falls permettra d’accroître la capacité d’examen dans l’ensemble du réseau Test au Volant et aidera les résidents locaux à réserver un examen routier G2 ou G plus rapidement, a déclaré Sam Oosterhoff, député provincial de Niagara-Ouest. « Notre gouvernement a un plan stratégique pour réduire l’arriéré des examens routiers pour les conducteurs débutants, et je suis heureux que nous offrions des examens supplémentaires aux gens de Niagara. » Situé au 6080, chemin McLeod, le centre temporaire ouvrira ses portes le 18 octobre 2021 et offrira des examens routiers de catégorie G2 et G,7 jours sur 7 entre 7 h et 18 h. Les clients pourront réserver des examens pratiques en ligne sur DriveTest.ca. « Nous faisons d’énormes progrès pour éliminer l’arriéré des examens pratiques, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. En ouvrant des centres d’examen pratique temporaires, en embauchant des examinateurs de conduite supplémentaires et en prolongeant les heures d’ouverture en semaine pour l’examen pratique pour conducteurs de voitures de tourisme, nous remettons l’Ontario sur la bonne voie. » Tous les clients de Test au Volant devront porter un masque, utiliser un désinfectant pour les mains et remplir le questionnaire sur la COVID-19. Le public ne devrait réserver des examens pratiques que sur DriveTest.ca, et éviter de réserver par l’intermédiaire de sites Web de tiers.