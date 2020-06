L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), en collaboration avec la Société économique de l’Ontario (SEO), vient de dévoiler un nouvel outil intitulé L’Ontario français ouvert aux affaires. Sous forme de prospectus bilingue, ce document de 32 pages est destiné au monde des affaires et dépeint les incitatifs d’installer une entreprise ou d’investir en Ontario en français.

Ce document décrit la province comme un endroit où il y a une main-d’oeuvre importante francophone et bilingue et arrive à un bon moment en cette période de réflexion sur la reprise économique de la province après la crise sanitaire de la COVID-19. Il sera à la disposition des gouvernements, des entreprises et des organismes faisant des affaires à l’international pour distribution.

« En Ontario, l’avenir brille de possibilités en français comme en anglais. Des secteurs riches de possibilités grâce à un climat d’affaires des plus propices à la croissance, à l’innovation, à l’investissement, à la création d’emplois, bref à l’essor entrepreneurial sous toutes ses formes. En tant que membre observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Ontario signale son désir de faire affaire avec les pays francophones du monde entier. Nous disposons de tous les atouts nécessaires : une population francophone florissante, un bassin foisonnant de talents bilingues et un monde d’ambitions » déclare Carol Jolin, président de l’AFO.

« Parler français est un atout qui ouvre la porte à des écosystèmes régionaux, nationaux et internationaux. En Ontario, le français est un catalyseur de développement économique qui favorise l’épanouissement des communautés de proximité et attire des richesses communautaires francophones et bilingues du monde entier. En proposant des approches collaboratives et en mettant l’accent sur la régionalisation, la SÉO oeuvre au rayonnement de l’Ontario », a souligné Denis Laframboise, président de la SEO.

« L’AFO nous a confié le défi de concevoir un document de prestige pour attirer les entrepreneurs et investisseurs à l’international. La vedette : l’Ontario français dans toute sa richesse et diversité au sein d’un Ontario fort. D’une page à l’autre, le document illustre nos plus beaux atouts et atours, tout en ouvrant la porte au marché ontarien comme jamais auparavant. Bon recrutement! », souligne Linda Savard, présidente de la firme Axion.

L’AFO espère qu’un tel document trouve écho auprès des grandes entreprises et des investisseurs et compte le diffuser à grande échelle à l’international lors de missions économiques, auprès d’ambassades ou dans tout autre endroit ou événement pertinent.

SOURCE : Assemblée de la francophonie de l’Ontario