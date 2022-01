Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a annoncé le lundi 10 janvier avoir conclu une entente entre l’Ontario et la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) visant à pratiquement doubler le nombre de jours qu’un enseignant à la retraite a le droit de travailler.

« Nous constatons que la pénurie de personnel touche tous les secteurs de l’économie. Bien avant l’arrivée du variant Omicron en Ontario, les conseils scolaires signalaient des taux d’absentéisme élevés du personnel éducatif.

« Nous avons besoin de membres du personnel pour pouvoir continuer de fournir un apprentissage à distance en direct, dirigé par du personnel enseignant et pour faire fonctionner nos écoles de façon sécuritaire lorsque les élèves retourneront à l’apprentissage en personne. « C’est pourquoi nous avons conclu une entente avec la FEO qui permettra d’avoir accès à des milliers d’éducateurs qualifiés en enseignement afin que nous puissions garder nos écoles ouvertes et sécuritaires.

« Nous avons pris cette mesure tout en poursuivant nos efforts pour que l’environnement d’enseignement, et le milieu d’apprentissage, soit aussi sécuritaire que possible.

« Nous avons dépassé les exigences de la santé publique.

« Nous fournissons des masques N95 sans tests d’ajustement à tous les membres du personnel comme solution de rechange facultative, nous avons accéléré l’accès aux vaccins de rappel au personnel du secteur de l’éducation et de la garde d’enfants, nous favorisons les cliniques de vaccination axées sur les écoles et nous continuons d’apporter des améliorations à la ventilation dans les écoles de l’Ontario. Ces mesures font partie de notre planification proactive pour atténuer les interruptions de l’apprentissage durant la pandémie de COVID-19 », indique Stephen Lecce.

« Afin de veiller à ce que les écoles soient sécuritaires, le gouvernement de l’Ontario a investi 304 millions $, ce qui devrait permettre l’embauche de plus de 2000 membres du personnel, tout en élargissant l’accès aux candidats qui sont en deuxième année de leur formation à l’enseignement et en doublant quasiment le nombre de jours pendant lesquels les enseignants retraités ont le droit de travailler dans les écoles.

« L’ensemble de ces mesures offrira un accès à un plus grand nombre d’éducateurs qualifiés en enseignement et de membres du personnel, en vue d’assurer la sécurité des élèves et que ceux-ci poursuivent leur apprentissage.

« Grâce à l’amélioration de la ventilation et des masques, à un financement accru pour embaucher du personnel supplémentaire et à la possibilité de recourir aux services de milliers d’enseignants retraités, nous contribuons à stabiliser la main-d’œuvre de manière à favoriser l’apprentissage des élèves, de promouvoir leur santé mentale et physique ainsi que leur réussite scolaire », conclut le ministre de l’Éducation.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario