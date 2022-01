Le projet des communautés francophones accueillantes en est à sa deuxième année depuis sa mise en place à Hamilton et fait partie du Plan d’action pour les langues officielles (PALO) 2018-2023 intitulé Investir dans notre avenir et de l’évaluation de l’initiative d’immigrants dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Cette initiative a permis d’introduire plusieurs mesures destinées à renforcer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire par le biais de l’immigration.

Le Plan d’action prévoit un investissement de 40,8 millions $ sur cinq ans à l’appui du parcours d’intégration francophone visant à mieux attirer et retenir les immigrants francophones. Il comprend un fond distinct pour la mise en œuvre d’un projet pilote des communautés francophones accueillantes, une des initiatives phares prévues dans le PALO.

Historique

Les 10 et 11 octobre 2018, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en partenariat avec le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest ont organisé un Sommet régional à Mississauga. Celui-ci avait pour objectif de consulter les groupes, institutions et organismes qui interviennent de près ou de loin auprès des immigrants francophones au sein des communautés francophones en situation minoritaire pour cette région afin d’entamer la planification de l’initiative Communauté francophone accueillante (CFA). C’est dans ce contexte que le Réseau en immigration francophone a lancé en novembre 2018 un appel de propositions pour le projet des CFA.

Ce projet pilote a pour objectif de miser sur des projets de partenariats communautaires et de tissage de liens durables entre les nouveaux arrivants et les membres de la communauté dans une localité précise afin de créer des communautés francophones unies dans leur diversité et d’assurer un parcours d’intégration complet pour le nouvel arrivant. Alors en mai 2019, Hamilton est désignée pour relever le défi des CFA.

La ville de Hamilton a été choisie à cause de la présence de nombreux immigrants francophones, de la disponibilité de services en français, du besoin d’attraction et de rétention, de la volonté de la communauté à être impliquée dans le projet et le fait que Hamilton est une communauté à échelle locale.

Parmi les avancées du projet, deux présentoirs interactifs des services offerts en français dans la région ont été installés à l’Hôtel de ville et au Jackson Square. Aussi, le site Internet Destination Hamilton est revampée et les infos sur les services en français sont mises à jour. Puis un programme de mentorat pour nouveaux arrivants adultes a été mis en place, une initiative du YMCA de Hamilton-Burlington-Brantford avec le Collège Boréal et le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest.

À l’automne 2020, il y a eu le lancement de la vidéo Bienvenue à Hamilton sur la chaîne YouTube avec le maire Fred Eisenberger et sur le site du Réseau en immigration francophone, une liste des employeurs bilingues de la région sera mise à la disposition du public.

Objectifs 2020-2023

Trois objectifs principaux ont été retenus, soit l’accès équitable aux services d’accueil et d’établissement, ce qui veut dire que les nouveaux arrivants auront accès à des services et ressources en français et liés à la communauté francophone afin de leur permettre une intégration réussie.

En deuxième lieu, il y a les opportunités économiques, l’entreprenariat et l’emploi. La communauté d’accueil ainsi que les employeurs reconnaissent, valorisent et mettent à profit l’expertise qu’apportent les nouveaux arrivants d’expression française afin d’accroître la vitalité économique de la région.

Puis, en dernier lieu, les espaces publics accueillants, des espaces publics et infrastructures de loisirs francophones qui sont accessibles, facilitent la cohésion sociale, améliorent la qualité de vie, ainsi que l’intégration des nouveaux arrivants au sein de la communauté d’accueil.

SOURCE – Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest

PHOTO (archives Le Régional) – Des organismes de services francophones de Hamilton offrent des ateliers pour les nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration dans la communauté.