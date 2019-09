Des représentants des organismes francophones de la région du Niagara se sont réunis le 19 septembre dernier à St. Catharines pour la rencontre de l’Interagence. Comme à l’habitude, les nouveautés des dernières semaines ont été partagées et commentées.

Un dossier qui n’est pas encore dans l’actualité mais qui n’en occupe pas moins les esprits et les discussions en coulisse est celui des Jeux d’été du Canada qui doivent se tenir dans le Niagara en août 2021. Cet événement demandera 4000 bénévoles dont 700 devront être capables de s’exprimer en français, d’où l’intérêt des organismes francophones pour les Jeux. Ceux qui souhaitent faire du bénévolat (organisation, logistique, accueil, etc.) pendant ces quelques jours de compétition peuvent s’informer des démarches à suivre en assistant à une séance d’information le 17 octobre prochain à l’hôtel de ville de Welland.

Dans un tout autre ordre d’idées, les trois Réseaux en immigration francophone de l’Ontario se réuniront à Burlington à l’occasion d’un forum qui aura lieu du 5 au 7 novembre prochain. La garderie La Boîte à soleil a de son côté annoncé une expansion de ses services de garde à Welland, à la nouvelle école Franco-Niagara, de même qu’à St. Catharines. Autre bonne nouvelle : Sofifran a décidé d’innover pour son prochain Festiv’Ébène en y ajoutant une dimension théâtrale et est déjà en train de préparer le réveillon de Noël. À ce propos, ceux qui désirent faire des dons pour les enfants à l’occasion de cette fête de fin d’année peuvent contacter Yolande Lécuyer, présidente de la Maison de la culture francophone du Niagara. En ce qui concerne cet organisme, il est à nouveau responsable, pour la région du Niagara, de la compétition annuelle Épelle-moi Canada pour laquelle il est à la recherche de bénévoles et de commanditaires.

Plusieurs organismes avaient également à déplorer une perte de financement. La Boîte à soleil n’a pas eu à souffrir de coupes gouvernementales jusqu’à maintenant mais en prévoit dans un avenir rapproché. Par contre, CERF Niagara ne dispose déjà plus de son bureau de St. Catharines : un employé a par contre été ajouté à l’équipe de Welland et des services continueront d’être offerts à St. Catharines sur rendez-vous. Quant au Collège Boréal, il se dit préoccupé par les compressions au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario.

En conclusion de réunion, les participants ont appris que les deux cliniques juridiques qui se partageaient le territoire de la région se sont fusionnées pour former la Clinique juridique communautaire de Niagara.

Bien des changements se sont donc produits depuis la dernière réunion et sans doute y en aura-t-il d’autres d’ici à la prochaine le 21 novembre.

PHOTO : Quelques participants à la réunion