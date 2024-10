C’est avec le cœur lourd que la famille de Normand J. Boilard a annoncé son décès, survenu subitement le 23 septembre, à l’âge de 80 ans. Normand Boilard est l’époux de Madeleine Boilard (née Couture).

Normand a consacré 34 ans à inspirer d’innombrables élèves en tant qu’enseignant et directeur d’école. Sa passion pour l’apprentissage ainsi que son sens de l’humour contagieux ont touché la vie de tous ceux qui l’entouraient. Lorsqu’il racontait une blague ou une histoire drôle, il avait cette capacité unique à communiquer avec les gens et à les faire sourire. « Monsieur Boilard » était également connu pour sa vaste collection de grenouilles, chacune racontant sa propre histoire. En dehors de son travail, il avait un esprit ludique et aimait la nature, les sports et les bons livres.

Les meilleurs moments de Normand étaient consacrés à sa famille. En plus de son épouse dévouée depuis 59 ans, il laisse dans le deuil ses enfants, David (Heather), Norm Jr (Brigitte) et Julie (Christopher); ses petits-enfants Alexandria (Jérôme), Chantal, Jacob (Maëlla), Julien, Nicholas, Brandon et Émilie; ses arrière-petits-enfants Benjamin et Zachary. Normand laisse également dans le deuil son frère Lionel, sa sœur Yolande Labrie, sa belle-sœur Marie Chauvin, ses beaux-frères Orville (Dora) Couture et Jean-Paul (Vera) Couture, ainsi que plusieurs nièces, neveux et cousins.

La famille Boilard recevra les amis et la famille à partager des souvenirs le 11 octobre, de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h, au Salon funéraire Welland, 827, rue East Main à Welland. Les funérailles auront lieu à l’Église du Sacré-Cœur, 72, rue Empire, à Welland le 12 octobre à 11 h. Votre marque de sympathie peut être traduit par un don à la Paroisse du Sacré-Cœur, ou à une œuvre de bienfaisance de votre choix.