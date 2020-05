Le jeudi 14 mai, l’Espace francophone de Halton (EFH) tenait sa cinquième assemblée générale annuelle. C’est sans surprise en mode virtuel que les 13 participants se sont rassemblés pour prendre connaissance de la situation de l’organisme.

Le rapport du président a été le premier élément majeur à l’ordre du jour à les éclairer à cet égard. Dominique Janssens a brossé le portrait des activités et faits notables de la dernière année : visionnement en groupe (une quarantaine de personnes) d’un match de hockey, célébration de la fête de la Saint-Jean-Baptiste avec plus de 50 participants, cérémonie du Jour des Franco-Ontariens, soirée de réseautage automnale dans un restaurant, vente de livres d’occasion et repas-partage, partenariats divers et représentation politique, etc.

« Nos finances sont saines. L’équipe est solide et nous avons bon espoir que nous pourrons reprendre nos activités dès que possible après le retour à la vie normale », a conclu M. Janssens. En effet, la pandémie a fait dérailler les projets printaniers de l’organisme, y compris l’organisation d’une Saint-Jean en juin.

Le trésorier Pierre Dick a enchaîné avec le dévoilement des états financiers. En 2019, l’EFH a, par le biais des cotisations de ses membres, des subventions reçues et de ses revenus d’activités, engrangé près de 2250 $. Les dépenses ont avoisiné les 2160 $ et étaient constituées, en gros, de certains frais et achats d’articles, matériel, nourriture, etc.

Les élections ont permis à Valérie Intraligi et Georgette Amihere de rejoindre au conseil d’administration Arwinder Kaur, Didier Koffi, Francine Vachon, Jean-Claude Ngansoo, Pierre Dick et Dominique Janssens. Tous les postes ont été comblés.

L’EFH aime bonifier ses assemblées générales annuelles d’une présentation. Cette année, l’organisme a fait appel à Lyne Desforges. Nutritionniste holistique, Mme Desforges est à la barre de C’est la vie Wellness, une clinique de santé et de bien-être située à Oakville. Elle y travaille avec ses deux filles et l’établissement offre une vaste gamme de services en français.

La présentation de Mme Desforges a porté sur ce qu’elle considère comme étant les quatre piliers de la santé : un sommeil réparateur, une nutrition saine, un état mental équilibré et bouger fréquemment afin de maintenir son corps actif. Au cours de son exposé, elle a donné quelques conseils afin que chacun puisse améliorer ses habitudes pour optimiser ces critères de bonne santé.

Les prochains mois seront très tranquilles pour l’Espace francophone de Halton comme pour le reste du milieu communautaire. S’il y a quelque chose que tout le monde souhaite, c’est qu’il n’y ait rien de moins normal que la soi-disant « nouvelle normalité » et que la société puisse enfin tourner la page sur cet épisode malheureux.

PHOTO : L’indispensable plateforme Zoom a permis la tenue de l’AGA.