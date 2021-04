L’Ontario revient pour un mois à l’« ordonnance de rester à la maison », afin de lutter contre une augmentation alarmante des cas de COVID-19, alimentée par des variants plus contagieux du coronavirus.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré mercredi que l’ordonnance entrera en vigueur à minuit jeudi, pour une durée de quatre semaines. Il a précisé que son gouvernement déclarera son troisième état d’urgence sanitaire afin de décréter ces nouvelles mesures.

M. Ford a précisé que les commerces qui offrent des produits essentiels resteront ouverts, mais seulement pour vendre des articles d’épicerie et de pharmacie.

Selon le premier ministre, ces nouvelles mesures sont nécessaires pour lutter contre la troisième vague de la pandémie, qui menace de submerger le système de santé.

Ces nouvelles restrictions font suite à la décision, prise la semaine dernière, d’imposer un confinement de quatre semaines dans toute la province. On interdisait alors les repas au restaurant en salle ou en terrasse, qui avaient repris depuis peu. On a aussi réduit la capacité d’accueil des commerces ainsi que la taille des rassemblements intérieurs et extérieurs.

Efforts de vaccination

M. Ford a également annoncé mercredi que la province prévoit de commencer à vacciner les personnes âgées de 18 ans et plus dans les « zones chaudes », y compris les enseignants et les travailleurs essentiels.

Le gouvernement indique que des équipes mobiles livreront des vaccins dans des immeubles résidentiels, des lieux de culte et de grands employeurs dans les zones durement touchées par la pandémie.

Les régions seront sélectionnées en fonction des schémas de transmission, de maladies graves et de mortalité due à la COVID-19. Les travailleurs du secteur de l’éducation dans les quartiers sensibles de Toronto et de la région de Peel seront admissibles aux vaccins à compter de la semaine prochaine, avec des plans d’expansion dans d’autres régions durement touchées lorsque l’offre le permettra.

Le personnel qui travaille directement avec les élèves qui ont des besoins spéciaux dans toute la province sera également admissible à partir de la semaine prochaine.

Le gouvernement a aussi annoncé que les cliniques situées dans les zones à haut risque accepteraient vendredi les réservations de personnes âgées de 50 ans et plus.

SOURCE – La Presse canadienne

PHOTO – Doug Ford en conférence de presse aujourd’hui