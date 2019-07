Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont annoncé que Guelph sera l’hôte, en juillet 2020, de la conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture.

La conférence aura pour thème « Un secteur agroalimentaire fort : une économie forte ». La conférence sera une occasion, d’une part, de cerner d’importants enjeux pour favoriser la croissance du secteur agricole et agroalimentaire du Canada et, d’autre part, de souligner le rôle de premier plan que jouent Guelph et l’Ontario en tant que carrefour mondial de la recherche et du développement économique dans ce secteur.

« La municipalité de Guelph étant un carrefour mondial de l’innovation agroalimentaire et un des lauréats du concours Défi des villes intelligentes pour sa proposition d’économie alimentaire circulaire, elle est l’endroit idéal pour la conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture », a déclaré la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau.

« Notre gouvernement se réjouit d’organiser cette rencontre importante et de mettre en valeur les gens qui travaillent fort pour que nos entreprises agroalimentaires et agricoles soient les meilleures au monde, a déclaré le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, Ernie Hardeman. La conférence sera en outre une occasion unique de renforcer l’appréciation du Canada pour le secteur agroalimentaire dynamique de notre province et les contributions incroyables qu’apportent des gens et toutes sortes d’organismes et d’établissements de la région de Guelph. »

Le maire de la ville, Cam Guthrie, a souligné la symbiose existant entre cette industrie et sa communauté : « Les racines agricoles de Guelph remontent à la fondation de notre municipalité, en 1827, et nous sommes fiers d’être aujourd’hui un carrefour de l’agroalimentaire et de l’innovation agricole. »

Le président de l’Université de Guelph, Franco Vaccarino a rappelé l’importance du secteur de la recherche dans le domaine de l’agriculture : « De concert avec nos nombreux partenaires régionaux, nous sommes ouverts sur le monde pour relever d’importants défis et saisir des occasions, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Nous nous réjouissons de l’occasion que nous offre cet événement de mettre en évidence notre capacité collective d’aider le secteur agroalimentaire à croître et à aborder les enjeux qui se dessinent. »

La région de Guelph comprend plusieurs grands centres d’excellence en recherche agroalimentaire qui obtiennent le soutien du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario et celui du gouvernement de l’Ontario. Ce sont notamment l’Université de Guelph, le Centre de recherche et d’innovation sur le bétail et l’Institut de recherche agricole de l’Ontario. C’est aussi le lieu du bureau principal du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario.

SOURCE : gouvernement de l’Ontario