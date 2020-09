Pour souligner le Jour des Franco-Ontariens, La Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) a formé un partenariat avec le Conseil scolaire Viamonde (CSV) et Sofifran dans le but d’inviter le groupe LGS à se produire. Après bien des démarches, beaucoup d’organisation et l’apport de plusieurs commanditaires, le projet est devenu réalité le vendredi 25 septembre.

Heureusement, l’été semblait alors décidé à s’attarder dans la région – une nécessité pour un spectacle en plein air – et les spectateurs rassemblés à l’arrière du FirstOntario Performing Arts Centre (PAC), à St. Catharines, ont eu droit à une météo superbe.

Avant que la musique n’accapare les lieux, quelques brefs discours s’imposaient de la part des représentants de certains organismes et institutions ayant contribué d’une manière ou d’une autre à la mise sur pied de cette célébration. Stéphanie Filippi (MCFN), Gina Isidore (Sofifran), Geneviève Girard (CSV), Tammy Bibeau (La Boîte à soleil), Frank Campion (Ville de Welland), Lori Littleton (Ville de St.Catharines) et Roxanne Beauchamp (Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario) se sont donc succédé au micro pour commenter sur l’importance de cette journée symbolique.

On ne s’imagine pas un 25 septembre sans la chanson Mon beau drapeau. C’est une artiste francophone de Niagara Falls, Suzan Le Clerk, dont le premier album sortira en novembre prochain, qui a interprété avec brio le célèbre hymne.

Puis, le grand moment tant attendu est arrivé : le duo LGS, formé de Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet, est monté sur scène accompagné d’un disc-jockey pour en mettre plein la vue au public. Comme M. Bénac, chanteur de la formation, l’a souligné, cela fait du bien pour des artistes de pouvoir performer devant un public en présentiel après des mois de confinement et de spectacles livrés en modes alternatifs.

Malgré la distanciation et les panneaux de plexiglas, LGS n’en a pas moins fait danser l’assistance et s’est dépensé sur scène comme peu de formations franco-ontariennes arrivent à le faire.

« L’équipe du PAC était extraordinaire. LGS aussi : ils sont très professionnels », a commenté, après le spectacle, Geneviève Girard, animatrice culturelle au CSV. Cheville ouvrière des préparatifs entourant ce spectacle, Mme Girard concluait ainsi une longue journée occupée également par les festivités dans les écoles.

Il aura fallu une vingtaine de jours aux divers partenaires pour organiser la venue de LGS à St. Catharines, un événement rendu possible de prime abord par une subvention de la Fédération de la jeunesse canadienne-française.

Satisfaite de l’engagement du milieu communautaire, Geneviève Girard trace un bilan positif de cette expérience. « C’est une belle réussite. Je suis très fière », commente-t-elle. Cette activité était d’autant plus remarquable qu’il s’agissait d’un des très rares rassemblements «réels» organisés depuis longtemps.

PHOTO – La formation musicale a comblé le public.