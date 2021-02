En 2021, les agents responsables du contrôle des infractions provinciales ont visité plus de 2 308 magasins à grande surface et d’autres entreprises de vente au détail essentielles. La conformité de ces commerces aux lignes directrices en matière de santé publique a augmenté de presque 19 pour cent pendant trois semaines consécutives.

À ce jour, 218 contraventions ont été données à des entreprises et à des particuliers lors de 16 campagnes d’inspection. Les motifs les plus souvent cités pour conclure à la non-conformité étaient le fait de ne pas soumettre le personnel à un dépistage adéquat et le fait pour les lieux de travail de ne pas avoir un plan de sécurité lié à la COVID-19.

« Nous observons l’effet positif des effectifs qui veillent à ce que les entreprises suivent les lignes directrices en matière de santé et de sécurité, lesquelles visent à protéger les employés et les clients de la COVID-19 », a déclaré Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. « Malgré les progrès réalisés, les commerces doivent savoir que nous continuerons les inspections des lieux de travail, car elles jouent un rôle clé dans la réouverture sécuritaire de notre province. »

Outre l’inspection des entreprises de vente au détail, les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail et les agents des normes d’emploi du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences ont lancé une campagne d’inspection éclair dans le secteur de l’entreposage et de la distribution dans la région de Peel, laquelle a été durement touchée par la COVID-19. La campagne d’inspection éclair accorde une importance particulière au respect des exigences de sécurité relatives à la COVID-19, dont la distanciation physique, le dépistage, le port du masque et la nécessité d’avoir un plan de sécurité.

Les agents responsables du contrôle des infractions provinciales de tout le gouvernement, en collaboration avec les bureaux de santé publique et les services d’application des règlements administratifs locaux, planifient des campagnes d’inspection éclair dans les régions de santé publique de Peterborough, Wellington-Dufferin-Guelph et de l’Est de l’Ontario. D’autres campagnes ont eu lieu à Toronto, Peel, York, Durham, Niagara, Hamilton, Halton, Waterloo, Windsor, Ottawa, Huron-Perth et Simcoe Muskoka.