Le 19 janvier 2022, le Centre des arts de la scène FirstOntario à St. Catharines présentera Piaf! le spectacle, une célébration musicale de la vie de la légendaire chanteuse Édith Piaf, qui sera interprété par Anne Carrere, une jeune interprète française saluée comme l’héritière musicale légitime d’Édith Piaf.

Conçu et dirigé par Gil Marsalla, Piaf! Le spectacle a été joué pour la première fois en 2015 pour rendre hommage à « la môme de Montmartre » au centenaire de son anniversaire et s’inspire du film primé La Vie en rose. En deux actes de 45 minutes, ce spectacle raconte la carrière de la chanteuse parisienne par ses chansons inoubliables, avec une scénographie originale et des projections d’images inédites de lieux parisiens célèbres de cette époque.

Monument de la chanson française, Édith Piaf aurait eu 100 ans en décembre 2015. Plus de 50 ans après sa mort, elle reste toujours une légende. Ses succès, indémodables, sont encore chantés partout dans le monde.

Production-hommage présentée plus de 300 fois dans plus de 50 pays et devant plus d’un million de spectateurs, Piaf! Le spectacle est l’un des plus gros succès francophones dans le monde, depuis sa création. Le 19 décembre 2015, le jour même du 100e anniversaire d’Édith, le spectacle a eu l’honneur d’être présenté au Théâtre Déjazet de Paris. En 2017, il était offert à guichets fermés au Carnegie Hall de New York et, en 2018, à l’Olympia de Paris.

Le spectacle est considéré comme « le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Édith Piaf… ». Anne Carrere, dotée d’une voix exceptionnelle et accompagnée de quatre musiciens, interprète les plus grandes chansons du patrimoine universel de la Môme.

La première partie plonge l’auditoire dans les rues de Montmartre des années 1930 et 1940. Une période où Piaf chantait a capella dans les rues et dans les bars pour survivre. La deuxième partie se transporte en 1961, sur la scène de l’Olympia de Bruno Coquatrix où Mme Carrere fera revivre l’un des derniers concerts mémorables d’Édith Piaf.

Une prestation à ne pas manquer le 19 janvier à St. Catharines.

(Crédit photo: Stéphane Kerrad)