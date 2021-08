L’été prochain, plus de 5000 athlètes et leurs entraîneurs convergeront vers la région du Niagara pour participer au plus grand événement multisports pour jeunes athlètes du pays. En effet, du 6 au 21 août 2022, les Jeux du Canada rendront hommage aux communautés autochtones de la région et mettront en avant-plan l’hospitalité de renommée mondiale de la population du Niagara.

Pour connaître du succès, ces Jeux auront besoin de l’appui de milliers de bénévoles pour accueillir des dizaines de milliers d’athlètes, de familles et de spectateurs. La Société hôtesse de Niagara a annoncé en mars dernier que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) sera le partenaire francophone de réseautage communautaire des Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Le comité des langues officielles des Jeux du Niagara espère recruter un minimum de 600 bénévoles bilingues, soit 15 % du nombre total requis (environ 4500).

« L’AFO se servira de ses contacts associatifs et de ses réseaux sociaux pour rejoindre les francophones de la province et leur partager les nouvelles et nos besoins en nombre de bénévoles bilingues pour les Jeux de 2022, explique Susan Morin, présidente du comité des langues officielles des Jeux du Niagara. »

Dans son rôle avec Niagara 2022, l’AFO se chargera de rehausser la présence et l’engagement de la plus grande communauté francophone au Canada à l’extérieur du Québec au cours de la période qui précédera les Jeux d’été de 2022 et lors de leur tenue.

L’organisme contribuera à renforcer la visibilité de la francophonie, notamment par le biais de la programmation d’événements culturels, y compris pour la Place Niagara et le festival culturel 13 sur 13, ainsi que le recrutement de bénévoles bilingues.

« Notre plan stratégique est basé sur l’engagement des communautés francophones de la région, ajoute Mme Morin. Nous avons tenu une webémission le 27 avril dernier et une centaine de personnes se sont inscrites, dont 65 étaient en ligne ce soir-là.

« Il s’agit d’un des événements au cours duquel nous expliquons nos besoins de recrutement, c’est quoi les Jeux et l’impact qu’ils auront pour la région et la communauté francophone du Niagara. Mon rêve est que cet événement soit le plus bilingue que jamais, et d’y ajouter notre saveur locale. »

En octobre, un portail des bénévoles sera mis en ligne et le comité encourage les personnes intéressées à s’inscrire à ce moment-là.

« Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux, mais nous communiquerons avec les organismes en Ontario qui offrent des services à plus grande échelle tels que le Club canadien de Toronto, la Caisse Desjardins Ontario ou encore la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario. C’est le temps de prendre notre place pour que l’on soit enrichi de cette célébration du sport et de la culture, poursuit-elle.

« Quand tous les athlètes francophones se présenteront aux Jeux, qu’ils soient du Québec ou d’ailleurs, je veux qu’ils se sentent chez eux. La Société hôtesse des Jeux se commet beaucoup à la francophonie et un grand nombre de ses employés sont bilingues. Notre comité aviseur se rencontre mensuellement pour assurer cette présence sur les lieux où les compétitions auront lieu.

« Nous travaillons également avec le Commissariat aux langues officielles pour respecter le plan stratégique des Jeux du Canada Niagara 2022 », conclut Mme Morin.

Pour plus de renseignements, visitez niagara2022games.ca. Le public peut s’inscrire à l’infolettre sur la page d’accueil du site internet pour recevoir les dernières nouvelles concernant les Jeux.

PHOTO (courtoisie Niagara 2022) – Susan Morin