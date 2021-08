Aider les aéroports à atténuer les conséquences financières de la pandémie de COVID-19 fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada. Celle-ci vise à garantir que notre réseau de transport aérien offre aux Canadiens un choix, une connectivité et un transport aérien abordable.

Le mercredi 11 août, le ministre des Transports, Omar Alghabra, et la ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest–Ancaster–Dundas, Filomena Tassi, ont annoncé que plus de 5 millions $ seraient versés pour aider l’aéroport international John C. Munro de Hamilton à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19. Ces fonds appuieront la continuité des services aériens ainsi que les projets importants liés aux infrastructures de transport à l’aéroport.

Le gouvernement du Canada verse à cet aéroport un montant de presque 2 millions $ dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour améliorer la sécurité de l’aéroport.

En plus du financement de ces projets d’infrastructures essentielles, le gouvernement du Canada verse près de 2,6 millions de dollars à l’aéroport international John C. Munro de Hamilton dans le cadre du Fonds de soutien aux aéroports de Transports Canada.

L’aéroport international John C. Munro de Hamilton obtiendra aussi un investissement de 500 000 $ par l’intermédiaire de l’Initiative du transport aérien régional de FedDev Ontario. Cet investissement permettra de fournir l’équipement de protection individuelle requis et des fournitures de nettoyage. Le projet contribuera aux efforts visant à rétablir, de façon sécuritaire, les liaisons aériennes régionales et à préserver des emplois dans la région de Hamilton.

« La Ville de Hamilton est fière de son aéroport international. Le gouvernement fédéral le comprend et est un partenaire formidable pour contribuer à assurer la croissance continue de l’aéroport de Hamilton », a conclu le maire Fred Eisenberger.

SOURCE – Transports Canada

PHOTO – Au podium, le ministre des Transports, Omar Alghabra