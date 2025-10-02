L’éducation catholique de langue française était à l’honneur au diocèse de Hamilton le 18 septembre alors que le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir était l’hôte de la célébration annuelle des partenaires en éducation catholique du diocèse de Hamilton, c’est-à-dire les sept conseils scolaires catholiques, l’Université St. Jerome de Waterloo et le diocèse. La messe s’est tenue à la basilique-cathédrale Christ the King.

L’après-midi a débuté par un forum d’échanges pour réfléchir à l’impact du dernier synode de l’Église pour la mission de l’école catholique. L’approche et la méthode synodales ont été évoquées par Linda Staudt, l’une des 70 personnes non-évêques ayant participé et, pour la première fois de l’histoire pour des laïques, ayant eu droit de vote lors d’un synode des évêques.

Mme Staudt est bien connue du milieu scolaire catholique pour avoir œuvré comme direction de l’éducation au London Catholic District School Board pendant huit ans. Avec elle, Julian Paparella, doctorant à l’Institut Jean-Paul II pour la vie et la famille à Rome, a répondu aux questions des invités en parlant de la place de la prière, de l’écoute et du dialogue dans un processus qui permet d’avancer ensemble avec confiance, d’apporter des changements d’une manière collégiale pour ainsi vivre pleinement la mission de l’éducation catholique.

La célébration eucharistique a repris le thème du Jubilé de l’Église qui se poursuit encore : Pèlerins d’espérance. Dans une homélie bilingue, l’évêque de Hamilton, Mgr Douglas Crosby, a appelé les éducateurs, parents, personnes tutrices et politiciens rassemblés à poursuivre la mission avec gratitude.

« Nous croyons que nous partageons la mission de Jésus et que nous sommes inspirés par le même Esprit Saint que Jésus. Nous sommes envoyés pour faire en sorte que les jeunes parmi nous comprennent les évangiles, qu’ils sachent qu’ils sont aimés du Bon Dieu et que ce dernier leur confie une mission au service des autres. L’éducation catholique nous rend libres de vivre avec confiance, joie, générosité, amour et gratitude. Que les bénédictions d’une telle éducation continuent d’enrichir la vie des jeunes pour les générations à venir. »

Des élèves de plusieurs écoles du Csc MonAvenir ont animé le chant avec des membres du personnel des écoles. La messe, qui s’est déroulée principalement en français, s’est conclue par la remise d’un médaillon perlé, réalisé par l’artiste Seneca Joy Rogers des Six Nations de la rivière Grand, qui représente le drapeau franco-ontarien, à la veille du 50e anniversaire de sa création. Ce geste symbolique vient marquer le pont entre les cultures, enraciné dans un appel à la mémoire, à la résilience et à l’espérance.

Source : Csc MonAvenir

Photo : Des conseillers scolaires, des membres du conseil d’administration et du personnel du Csc MonAvenir