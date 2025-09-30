Alexia Grousson

Le 16 septembre, la Table interagence de Hamilton s’est réunie en présence de plusieurs représentants du milieu francophone : Didier Aoue et Mathieu Berlaud du Collège Boréal, Baba Diop du Centre de planification des services de santé en français, Patrick Élonge, Sonia Macaluso et Arwinder Kaur de l’ACFO Hamilton, ainsi que Nabila Sissaoui de la CFA Hamilton. Divers enjeux touchant la communauté francophone locale ont été abordés.

La préparation de la Journée des Franco-Ontariens du 25 septembre figurait en première place de l’ordre du jour. La présence de la mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, a été confirmée pour l’occasion. Arwinder Kaur s’en est réjouie : « C’est vraiment une bonne nouvelle, cela fait plusieurs années que nous n’avons pas eu de discours du maire de la ville à cette occasion. »

Le projet de construction des écoles secondaires pour les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde à Hamilton a également été discuté. La rencontre prévue le 9 septembre a été reportée en octobre, faute d’entente entre le promoteur et la Ville sur la répartition des coûts. « Ils n’arrivent toujours pas à s’entendre pour savoir qui devra payer », a expliqué Mme Kaur. Le conseil municipal devra éventuellement se prononcer, mais aucune date de vote n’a encore été annoncée.

Les conseils scolaires ont aussi profité de la rencontre pour rappeler que les inscriptions demeuraient ouvertes toute l’année. Lors des journées portes ouvertes, les organismes pourront disposer de tables pour présenter leurs services à la communauté.

Du côté de l’ACFO Hamilton, la présidente Sonia Macaluso a confirmé que le mandat de son coordonnateur, Patrick Élonge, prendra fin le 30 septembre et ne sera pas renouvelé. « L’Association est en pleine révision de ses stratégies afin de s’adapter aux besoins changeants de la communauté et aux mandats des autres organismes », a-t-elle expliqué. Arwinder Kaur a précisé : « Nous voulons créer un poste répondant aux besoins actuels de Hamilton. Beaucoup de choses changent, évoluent et nous devons nous adapter. » Un appel de candidatures et des entrevues seront donc organisés prochainement.

Enfin, la Table interagence a fait le point sur les travaux de ses trois sous-comités : visibilité, développement économique ainsi que leadership et pérennité. Dans ce dernier volet, l’idée de créer un poste d’employé bilingue à plein temps à la mairie de Hamilton a été mise de l’avant. « L’ACFO Hamilton travaille dur pour que la Ville ait un employé bilingue qui s’occupe des affaires francophones, comme c’est le cas dans d’autres municipalités », a conclu Mme Kaur.

Photo : Arwinder Kaur