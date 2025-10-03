Jeunes et moins jeunes de Welland ont célébré le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien dans une ambiance festive et mémorable. Plus de 1000 personnes, des élèves aux aînés, avaient été invitées à l’Auberge Richelieu pour une activité mémorable comprenant musique, spectacles, rires et fierté francophone.

Christiane Beaupré

Sur la QEW près de l’embranchement de la 406, les premiers signes du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien apparaissent : un panneau lumineux suspendu au-dessus de l’autoroute annonce le 50e anniversaire de l’étendard vert et blanc. À l’Auberge Richelieu de Welland, une trentaine de kilomètres plus au Sud, un millier de personnes, surtout des jeunes de la maternelle au secondaire, se préparaient à vivre des moments inoubliables.

Parmi les dignitaires présents, le maire de Welland Frank Campion, le député provincial de Niagara-Centre Jeff Burch, le président et PDG du Council of the Great Lakes Region Vance Badaway, ainsi que Ron Corbett et Philippe Pépin de Desjardins ont pris la parole pour souligner la signification du drapeau franco-ontarien. Ils ont évoqué, de manière générale, la fierté et l’unité qu’il représente pour la communauté francophone, l’importance de la transmission de la culture et des traditions ainsi que le rôle central des jeunes dans l’avenir de la francophonie.

Ces discours se sont naturellement enchaînés avec les présentations d’élèves des écoles St-François, Franco-Niagara, Saint-Jean-de-Brébeuf et Sacré-Cœur ainsi que les plus jeunes du centre éducatif La Boîte à Soleil. Marcel Tikeng et Jean-Max Philomé, conseillers scolaires respectivement pour Viamonde et MonAvenir, étaient également présents, témoignant de l’importance de l’éducation dans la continuité culturelle.

Le lever du drapeau a mis les jeunes encore davantage à l’honneur : six représentants de trois écoles de Welland ont fait une courte présentation, rappelant que les élèves sont au cœur de cette célébration.

La transition vers le lunch a permis à tous de se retrouver dans une ambiance conviviale. Offert par le Richelieu Welland, le repas a ravi petits et grands grâce à des hot dogs grillés sur le barbecue, accompagnés de la musique des élèves de Saint-Jean-de-Brébeuf. Le magicien bilingue John Tykolis a enchanté les enfants tandis qu’un concours du plus beau costume franco-ontarien a récompensé une douzaine de jeunes participants.

La réussite de l’événement à l’Auberge Richelieu a été rendue possible grâce à l’implication de nombreux partenaires : Richelieu Welland, CSC Viamonde, CS MonAvenir, Centre de santé Hamilton-Niagara, Collège La Cité, Foyer Richelieu, Club Renaissance, Chevaliers de Colomb, Résidence Joie de vivre, paroisse Sacré-Cœur et ABC Communautaire, témoignant d’un véritable effort collectif de la communauté.

L’après-midi s’est poursuivi avec deux représentations du spectacle de Rémy Langlois à la salle paroissiale du Sacré-Cœur auxquelles ont participé majoritairement des membres du Club d’aînés Renaissance.

La salle était décorée avec soin – nappes vertes ou blanches, collations sucrées et salées, et de nombreux petits drapeaux aux effigies du lys et du trillium – a contribué à l’ambiance festive. Rémy Langlois, surnommé « l’homme aux 50 voix », a livré un spectacle festif, y compris une de ses compositions, créant une ambiance conviviale et interactive.

Mme Thibault-Gauthier, initiatrice de l’événement, a présenté le spectacle en racontant avec humour avoir accroché le chapelet de sa grand-mère et sa brassière verte sur la corde à linge pour assurer le beau temps. « Et ça marche », dit-elle avec conviction. Chaque représentation a accueilli environ 250 spectateurs, tous captivés par l’artiste qui a partagé anecdotes et chansons entraînantes, invitant le public à danser et à célébrer la francophonie.

La journée s’est conclue avec le chant « Olé Olé Franco-Ontariens », repris en chœur par tous les participants, et avec des tirages pour récompenser plusieurs chanceux. Mme Thibault-Gauthier a remercié son équipe de bénévoles et le père Guy pour leur contribution, rappelant que chacun était un véritable « rayon de soleil de la francophonie ».

Mission accomplie pour les organisateurs : cette célébration du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien restera gravée dans les mémoires longtemps.

Photo (Crédit : Christiane Beaupré) : Un millier de personnes étaient rassemblées à l’Auberge Richelieu.