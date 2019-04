L’École élémentaire L’Odyssée se joint au projet Born to read (Né pour lire) du réseau des Bibliothèques municipales et de l’Hôpital général de Guelph. Grâce à ce nouveau partenariat, les parents de la région de Guelph pourront désormais choisir de recevoir un livre en français et d’autres ressources d’éveil à la lecture, tout à fait gratuitement.

L’École élémentaire L’Odyssée est heureuse de prendre part à ce projet-pilote en fournissant une sélection de livres en français. Elle vient ainsi contribuer à la sensibilisation des familles ayant-droits et francophiles au sujet de l’importance de développer les compétences langagières des enfants dès leur jeune âge, en les exposant au monde de l’écrit et à des ressources en français.

En effet, les chercheurs s’entendent pour dire que les enfants qui ont été initiés au monde des livres dès leur jeune âge apprennent à lire plus facilement et obtiennent de meilleurs résultats en mathématique, une fois à l’école.

L’éveil à la lecture et à l’écriture permet ainsi la découverte du langage écrit dans la vie de l’enfant et de sa famille, suscite chez elle ou lui le goût de lire et le plaisir d’apprendre, en plus d’être une excellente façon pour les parents de jouer leur rôle de premiers éducateurs.

Les nouveaux parents d’enfant de 0 à 2 ans peuvent se procurer gratuitement le sac de ressources ainsi que leur livre en français dans toutes les bibliothèques de Guelph.

SOURCE : Conseil scolaire Viamonde