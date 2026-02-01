Alexia Grousson

L’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton (ACIH) a officiellement lancé la première saison de soccer intérieur destinée à l’ensemble des francophones de la ville. Cette initiative a marqué une étape importante dans le développement d’activités sportives inclusives et structurantes en période hivernale. Nommée « Soccer maracana », elle s’inscrit dans la continuité des activités de soccer en famille organisées à l’extérieur de juin à octobre, avec l’ambition d’offrir une pratique sportive accessible l’année durant.

Le choix du nom n’est pas anodin. Le soccer maracana désigne une formule de jeu entre adultes axée sur la technique et la fluidité, qui se pratique sans contact afin de réduire les risques de blessures. « Nous voulions une approche sécuritaire et conviviale qui permette à chacun de jouer selon ses capacités, sans pression », explique Abou Traoré, président de l’Association. Ouverte aux adultes, aux jeunes et aux familles, cette première édition s’adresse à tous les francophones, quel que soit leur niveau d’expérience, dans un esprit de partage et de découverte.

Au-delà du sport, l’initiative répond à un objectif social. « Notre priorité est de créer un espace francophone ouvert à tous. Le soccer est un formidable outil d’intégration : il permet de briser l’isolement, de favoriser le réseautage et de préserver une bonne santé, surtout en hiver. C’est un sport que beaucoup connaissent et qu’ils aiment pratiquer », ajoute M. Traoré.

Les séances ont lieu deux fois par semaine, les mercredi et vendredi, avec une capacité d’environ 50 participants. L’Association s’efforce de ne refuser personne. Le programme se déroule jusqu’au 31 mars dans les gymnases des écoles Monseigneur-de-Laval et Georges-P.-Vanier.

Les rencontres suivent un déroulement simple : échauffement collectif, formation des équipes et matchs amicaux dans une ambiance axée sur le plaisir. Les participants peuvent également devenir membres du club et s’inscrire dans une dynamique de soccer à l’année.

Après plusieurs semaines, le bilan est déjà positif. La participation est soutenue et l’engouement constant, malgré les défis logistiques et financiers qui limitent l’ajout de séances la fin de semaine.

« Ce qui nous marque le plus, c’est la diversité des participants : des personnes de tous horizons, de tous métiers et de nombreux pays francophones qui se retrouvent autour d’une même passion. C’est là toute la richesse de notre communauté francophone et nous la partageons dans notre langue », conclut Abou Traoré.

Photo : Les participants à la première séance de soccer maracana. (Crédit : ACIH)