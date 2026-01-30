Alexia Grousson

Les francophones de Hamilton ont récemment appris une excellente nouvelle. L’École secondaire Georges-P.-Vanier (GPV) s’est distinguée comme l’établissement ayant connu la plus forte progression dans la ville, selon le Bulletin 2025 des écoles secondaires de l’Ontario publié par l’Institut Fraser.

L’école a obtenu une note de 7,1 sur 10, se classant ainsi parmi les six meilleures écoles secondaires de la ville et dans le premier 27 % à l’échelle provinciale. Cette performance marque une progression remarquable comparativement à la note de 2,0 enregistrée en 2018. La moyenne des cinq dernières années, établie à 5,1, confirme une trajectoire de croissance constante.

Pour le Conseil scolaire Viamonde, ces résultats sont le fruit d’un engagement collectif soutenu. « Nous sommes ravis de ces résultats qui reflètent l’énergie et les efforts déployés pour améliorer la qualité de l’enseignement, mobiliser la communauté, redorer l’image de l’école et favoriser à la fois la réussite scolaire et le bien-être des élèves », souligne Steve Lapierre, porte-parole du Conseil. Il évoque un travail d’équipe impliquant le personnel, les élèves et les partenaires communautaires, et se dit « très heureux, mais pas surpris ». Il rappelle que de nombreuses actions concrètes ont été mises en place au cours des dernières années, notamment en matière de formation continue, d’engagement des élèves, d’estime de soi et de sentiment d’appartenance.

En ce sens, le directeur de l’école, Hermann Touagueu Djieuga, explique que l’établissement a d’abord fait l’objet d’une étude approfondie afin d’identifier ses défis et de définir des priorités claires. Plusieurs cibles ont ainsi été établies dans différents domaines. La formation des enseignants a été renforcée afin d’améliorer les pratiques pédagogiques, et la majorité des enseignants formés au cours des dernières années sont toujours en poste, ce qui assure une continuité et une qualité d’enseignement.

Des subventions ont également permis de soutenir des projets ciblés tels que des séances de tutorat. De nouveaux clubs et initiatives ont vu le jour, dont un club santé et nutrition destiné à favoriser le bien-être des élèves et à les préparer à l’autonomie, par l’apprentissage de compétences de base telle la préparation de repas simples. L’école a également accru sa participation à des tournois sportifs grâce à des subventions couvrant les frais de transport.

Par ailleurs, le fonds APEX, axé sur l’apprentissage par l’expérience, a permis d’inviter des organismes et intervenants locaux afin de motiver les élèves et leur faire découvrir différents parcours professionnels.

Le volet communautaire occupe également une place centrale : l’école et la communauté travaillent en étroite collaboration, tant par la participation de partenaires aux activités scolaires que par l’engagement des élèves dans des initiatives locales. Lorsque l’accompagnement familial est limité, des organismes tels que l’ACFO, le CSCHN ou le CFH contribuent à soutenir les jeunes, favorisant ainsi le développement de leur confiance et de leur personnalité.

Le directeur souligne toutefois que la motivation des élèves est l’un des principaux défis. Si le rôle du personnel enseignant est essentiel, les infrastructures scolaires influencent également l’engagement et le sentiment d’appartenance. L’absence de terrain et de gymnase limite les possibilités d’activités, et des installations comparables à celles des autres écoles secondaires de Hamilton permettraient de renforcer le bien-être, la fierté et la persévérance scolaire.

Malgré un bâtiment vieillissant, l’École secondaire Georges-P.-Vanier est, selon Steve Lapierre, « une excellente école dont l’avenir s’annonce prometteur ». La relocalisation à venir, combinée aux résultats récemment publiés, devrait contribuer à attirer davantage d’élèves et renforcer l’attrait de l’établissement au sein de la communauté francophone.

De son côté, le directeur se dit « fier du travail accompli par le personnel enseignant, dont l’engagement se reflète directement dans la réussite des élèves. Je suis également fier de l’engagement de la communauté et des organismes communautaires, qui accomplissent un travail de fond essentiel pour demeurer proches de l’école et bâtir un système axé sur la réussite des élèves. Je tiens aussi à exprimer ma profonde reconnaissance envers les parents, dont la collaboration et le soutien sont précieux ». Tout en se réjouissant des progrès réalisés, Hermann Touagueu Djieuga attend avec impatience la nouvelle structure, porteuse de nouvelles possibilités pour l’école et les élèves.

Photo : L’École secondaire Georges-P.-Vanier à Hamilton (Courtoisie de l’école)