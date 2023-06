Alexia Grousson

Chaque année, les membres de Sofifran se réunissent pour célébrer la fête des Mères. C’est ainsi que le 8 mai dernier, un rassemblement a eu lieu à l’hôtel de ville de Welland auquel ont participé quelque 80 mamans de la Péninsule.

La présidente de l’organisme, Gina Isidore, a souhaité la bienvenue à tous et a souhaité bonne fête à toutes les mères.

Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, a pour sa part, évoqué les liens étroits existant entre les mères et leurs enfants. « Il est important de maintenir le dialogue dans la langue maternelle de leur pays d’origine. On parle de langue maternelle et non paternelle, c’est donc la preuve qu’à travers le langage, c’est la mère qui transmet les valeurs traditionnelles et culturelles. C’est aussi prouvé que les enfants écoutent mieux durant leur adolescence quand le dialogue est dans la langue de leur enfance », explique-t-elle.

Des enfants ont ensuite lu des poèmes pour leur maman. Un repas a été servi et plusieurs personnes avaient apporté différents plats. Un cadeau a été offert à chaque maman.

« Il y a eu beaucoup d’échanges et de conversations. Nous étions très contentes de nous retrouver ensemble. C’était beau et agréable de voir toutes les mères bien habillées.

« Beaucoup de femmes dédient leur vie à leur famille et à travers cette journée nous leur offrons un moment de répit, un moment pour elle dans leur quotidien bien chargé. C’est ce que j’aime dans mon travail, ce n’est pas seulement remplir des papiers, c’est tout le côté communautaire, le côté humain.

« Beaucoup des femmes présentes sont de nouvelles arrivantes. Elles sont parfois perdues dans ce nouveau pays mais, par l’entremise de la communauté, elles voient que l’adaptation est possible avec le temps et avec du soutien. Je suis fière d’être dans ce milieu de travail », conclut Fété Ngira-Batware Kimpiobi.

De plus, au cours de la soirée, Sofifran a fièrement annoncé l’obtention d’un octroi sur quatre ans par la Fondation canadienne des femmes. Les outils mis en place aideront les femmes immigrantes de la région du Niagara à se lancer dans l’entrepreneuriat dans le domaine de la petite enfance, plus particulièrement dans les garderies en milieu familial.

Photo : Les participantes ont célébré ensemble la fête des Mères.