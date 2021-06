Du 18 au 22 juin 2021, le rendez-vous estival de la francophonie revient sur vos écrans pendant cinq jours, pour encore plus de célébration artistique en français !

Le FrancoFEST Hamilton, le plus grand festival des arts et de la culture francophone de la péninsule du Niagara, se déroule cette année pendant cinq jours, sous un format virtuel dynamique, interactif et engageant. Comme à son habitude, le festival mettra en valeur des artistes francophones de renom, présentera des ateliers artistiques représentant la diversité des arts francophones et créera des occasions uniques d’interaction pour la communauté.

Le Centre francophone Hamilton et le comité organisateur du festival sont fiers d’annoncer les artistes retenus pour cette édition virtuelle 2021. Le célèbre animateur-showman-chanteur-humoriste Stef Paquette (ON) nous fait le plaisir de revenir animer le festival pour la troisième année consécutive!

Lors de la soirée d’ouverture, le 18 juin, il présentera sa nouvelle chanson, L’amour, accompagné d’une chorale virtuelle composée d’une cinquantaine de jeunes franco-ontariens qui ont envoyé leur vidéo.

Au cours de cette soirée, seront diffusés le concert de la talentueuse chanteuse-compositrice Kelly Bado (MB) et le spectacle dynamique Afro Connection de la compagnie Prima Danse (QC), tous deux suivis d’entrevues avec les artistes.

La poésie mise en musique de l’auteur Gabriel Osson (ON) et les mélodies envoutantes nord-africaines du musicien Hassan El Hadi (ON) termineront la soirée en beauté.

Le 19 juin, une célébration de la Saint-Jean organisée en collaboration avec l’Espace francophone de Halton mettra à l’honneur les traditions franco-ontariennes avec un atelier de cuisine et un concert du groupe familial folk traditionnel Ariko (ON).

Le 20 juin, le public pourra participer à trois ateliers communautaires : yoga méditatif avec la formatrice et nutritionniste holistique Myriam Khouzam (ON), danse salsa avec l’artiste aux multiples talents Trevor Copp (ON) et découverte des arts visuels avec le couple de peintres Nadine Marais et Vaughn Bénéteau (ON).

Le 21 juin, nous célébrerons la journée nationale des peuples autochtones avec un spectacle interactif de danse du cerceau livré par la fascinante artiste Anichinabée-Cris Makhéna Guérin (ON).

Comme à son habitude, le Centre francophone Hamilton vise à fédérer et d’engager la communauté autour de son festival à travers plusieurs initiatives: une remise de bourse virtuelle aux finissants de Hamilton le 18 juin; un grand Kahoot communautaire le 22 juin; un atelier de jeux et d’activités artistiques avec le Centre de l’identité et de la culture africaines le 19 juin; une trousse de participation virtuelle qui propose des coloriages, recettes de cuisine et jeux en français; ou encore un jeu de mots secrets permettant de participer à un tirage au sort. De plus, les participants pourront télécharger sur le site Web et utiliser une photo du parc Gage comme fond d’écran virtuel sur Zoom, afin de simuler de s’y retrouver tout en restant chez eux!

Enfin, un concours médias sociaux avec la brasserie de Burlington Nickel Brook permet aux festivaliers de tenter de gagner une glacière rétro. La brasserie fera également don au festival d’une portion des ventes de boisson réalisées sur son site Web les 4 et 11 juin 2021.

Une initiative du Centre francophone Hamilton diffuse cette année en direct depuis la page Facebook FrancoFEST et sa chaîne YouTube la soirée d’ouverture du 18 juin et l’événement du 21 juin. Toutes les autres activités se dérouleront par le biais de la plateforme Zoom, et les liens seront accessibles sans inscription sur la page d’accueil du site internet du FrancoFEST.

Pour ne manquer aucune des activités du festival et retrouver facilement les liens de connexion, il est possible d’ajouter le programme détaillé à son calendrier Google personnel, en cliquant sur le bouton créé à cet effet sur la page d’accueil du site internet du FrancoFEST.

Le Centre francophone tient à remercier tous ses commanditaires et bailleurs de fond, qui appuient généreusement la réalisation de l’édition 2021, Pour les détails de la programmation, veuillez consulter le site www.francofesthamilton.ca, une initiative du Centre francophone Hamilton.