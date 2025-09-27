Alexia Grousson

Le 16 septembre le deuxième étage du nouveau Foyer Richelieu Welland a officiellement été nommé en l’honneur des Dr Kusum et Dr Pran Kundi, en reconnaissance de leur généreux don de 500 000 $ au Fonds Foyer Richelieu. À cette occasion, Pran Kundi, son épouse Kusum et leur fils Ankur ont participé à la cérémonie commémorative.

Pran Kundi a obtenu son diplôme de médecine au Dayanand Medical College, au Punjab, tandis que sa femme a reçu le sien de l’Université du Pendjab en 1973. Tous deux parlent couramment l’anglais, l’hindi et le pendjabi. Ils ont exercé la médecine familiale pendant plusieurs décennies à Welland.

Depuis plus de 30 ans, le couple entretient un lien étroit avec le Foyer Richelieu en tant que directeurs médicaux. Dr Pran Kundi a occupé ce poste pendant 6 ans, après le départ à la retraite du directeur médical Jacques Dubois, puis Dre Kusum Kundi a assuré cette responsabilité pendant une trentaine d’années.

Ils ont également joué un rôle important dans l’éducation médicale continue en organisant et en animant des formations à l’intention du personnel. Ces activités visaient à maintenir et à renforcer les compétences professionnelles des médecins, infirmières et membres du personnel soignant.

Outre leur engagement médical, le couple s’est également investi dans plusieurs campagnes de collecte de fonds pour le Foyer. « Nous sommes vraiment choyés d’avoir des médecins qui ont aussi pris l’initiative d’organiser de telles activités », souligne Daniel Keays, directeur du développement du Fonds Foyer Richelieu.

Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu, renchérit : « Ils ont véritablement contribué à rehausser le niveau des soins offerts. »

Interrogée sur les motivations derrière ce don d’envergure, M. Kundi explique avec simplicité : « Nous avons perçu un besoin réel dans la communauté et avons voulu contribuer à une cause qui nous tient à cœur. »

Au sujet de la décision de nommer le deuxième étage du Foyer en leur honneur, Pran Kundi confie : « C’est un immense honneur. Nous ne recherchions pas de reconnaissance, mais le Foyer a tenu à le faire, et nous en sommes très touchés. »

Daniel Keays souligne l’impact de leur soutien : « Grâce à des personnes aussi dévouées que les Kundi, nous pouvons concrétiser des projets importants. Sans leur appui, nous ne pourrions pas avancer. Leur contribution médicale et financière rend notre travail plus facile. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur eux. »

« Grâce à leur don, nous avons investi dans du matériel médical essentiel. Par exemple, nous avons acquis des dispositifs de levage pour lits, ce qui permet de mobiliser moins de personnel pour déplacer les patients et ainsi d’optimiser le temps consacré aux soins », conclut Sean Keays.

Photo (Foyer Richelieu) : De gauche à droite, Ankur, Kusum et Pran Kundi