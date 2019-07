Fondé en 2001, Neruda Arts est un organisme sans but lucratif se consacrant à la promotion des arts et à leur diffusion dans la région de Waterloo. Kultrún, le seul festival consacré à la musique du monde sur ce territoire, est une des initiatives de Neruda Arts et la plus récente édition de cet événement s’est tenue les 13 et 14 juillet au parc Victoria de Kitchener.

Deux scènes se trouvaient aux extrémités de la section du parc consacrée cette fin de semaine-là à Kultrún. Entre les deux, plusieurs kiosques d’organismes et de commerçants attiraient les festivaliers. Mais ce qui, outre les spectacles, constituait l’aspect le plus intéressant de l’événement était sans contredit le public : loin de n’être que de simples badauds, les participants étaient visiblement des plus intéressés par les artistes, écoutant leur prestation du début à la fin et se levant en grand nombre pour danser.

La majorité des concerts se prêtait d’ailleurs bien à cet enthousiasme spontané des spectateurs puisque la musique était en effet des plus dansantes. En tant que festival de musique du monde, Kultrún se devait de présenter des artistes des quatre coins de la planète. Les musiciens et chanteurs latino-américains prédominaient mais le Canada francophone n’était pas non plus en reste avec quatre prestations d’artistes du Québec.

Le Montréalais d’origine haïtienne Wesli, un habitué des scènes ontariennes, était ainsi de la partie avec sa musique festive aux accents antillais. Dans un tout autre répertoire, la chanteuse et le groupe éponyme Mélisande ont offert une incursion dans leur univers électro-folklorique. DJ Oonga a de son côté fait découvrir ses rythmes éclectiques et accrocheurs. Quant à Ramon Chicharron et ses musiciens, ils ont transmis avec talent leur amour de la culture latino-américaine.

Le festival Kultrún offre aussi un volet plus interactif. Des ateliers ont ainsi attiré leur lot de participants, curieux de s’initier au reggae, de fabriquer des instruments à l’aide de matériaux recyclés, d’apprendre des danses originaires du Levant, etc. Bref, ce fut une fin de semaine haute en couleur qui a ouvert aux festivaliers des horizons culturels fascinants.

PHOTO: Ramon Chicharron et ses musiciens ont fait danser l’assistance.

Mélisande