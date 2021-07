Le mercredi 7 juillet, au nom de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie–Claude Bibeau, le secrétaire parlementaire Neil Ellis et le député de Niagara-Centre Vance Badawey ont annoncé l’octroi d’un financement pouvant atteindre 1,48 million $ à extractX Inc. pour la mise au point d’un laboratoire mobile d’extraction à l’éthanol pour le traitement de biomasse.

« Face à la nouvelle réalité climatique, nous devons redoubler d’efforts pour réduire encore davantage nos émissions et devenir des chefs de file en matière d’agriculture durable, notamment en accélérant l’adoption de pratiques plus respectueuses de l’environnement et de technologies plus efficaces sur le plan énergétique. C’est ce que demandent les consommateurs canadiens et étrangers, et cette annonce concernant extractX est un excellent exemple de la façon dont le gouvernement du Canada appuie ces efforts », a déclaré Neil Ellis.

« Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada continue d’innover afin de réduire l’impact environnemental de ses pratiques. En investissant dans les technologiques propres, nous contribuons à réduire notre empreinte carbone et à assurer un avenir meilleur, tout en soutenant des entreprises comme extractX afin qu’elles puissent participer à la croissance de l’économie locale et au secteur agricole dans son ensemble », a ajouté Vance Badawey, député de Niagara–Centre

L’annonce a été faite au siège social d’extractX à Welland.

Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce aux activités de recherche et développement sur les technologies propres, et à l’adoption de ces technologies, ce secteur trouve des moyens novateurs de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer l’efficacité énergétique de ses activités, favorisant ainsi une croissance durable et propre qui contribue à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques.

Ce financement a permis à extractX d’achever les dernières étapes des activités de recherche et développement de sa technologie exclusive d’extraction entièrement automatisée.

L’entreprise se sert d’un procédé qui utilise l’éthanol, ce qui permet de produire moins de gaz à effet de serre comparativement aux autres procédés couramment utilisés dans l’industrie.

En tant qu’unité mobile, extractX peut apporter des installations de traitement efficientes sur le plan environnemental chez les producteurs partout au Canada et dans le monde.

Le projet est financé dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture initial, qui est un investissement de 25 millions $ sur trois ans (2018-2021) visant à appuyer les activités de recherche et développement sur les technologies propres ainsi que l’adoption de ces technologies.

Le gouvernement du Canada a récemment mis en place le nouveau Programme des technologies propres en agriculture, qui représente un investissement de 165,7 millions $, qui permet aux producteurs et aux entreprises agricoles d’avoir accès à du financement pour les aider à mettre au point et à adopter les technologies propres les plus récentes afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et de les rendre plus concurrentiels.

SOURCE – Agriculture et Agroalimentaire Canada

PHOTO (crédit: Facebook) – Le député Vance Badawey lors de l’annonce