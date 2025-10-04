Alexia Grousson

Le 25 septembre, la communauté francophone de Hamilton s’est réunie pour souligner fièrement le 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien. Symbole puissant de l’identité, de la solidarité et de la résilience des francophones de l’Ontario, cet anniversaire a été célébré avec émotion, conviction et espoir.

La cérémonie a débuté avec l’allocution de Sonia Macaluso, présidente de l’ACFO Hamilton, qui a rappelé la portée historique du drapeau. « Le drapeau est une preuve de fierté, de résistance, de créativité, et surtout de notre identité. Il est là pour nous. », mentionne-t-elle.

Puis, la mairesse Andrea Horwath a salué la vitalité de la communauté francophone locale, tout en abordant l’enjeu majeur de la nouvelle école francophone. « Je sais combien ce projet vous tient à cœur. Je partage votre frustration face aux délais. Sachez que nous travaillons avec diligence pour avancer. » Elle a également remis un certificat à l’ACFO pour souligner cette journée importante.

Anika Kuhnert, présidente du Centre francophone Hamilton (CFH), a livré un témoignage engagé. « Le français, c’est ce qui nous relie à nos ancêtres, ce qui nous apprend à valoriser la diversité. La francophonie, c’est dire non à l’assimilation. Notre lutte continue, et notre culture ne vivra que si nous la faisons vivre », proclame-t-elle.

Le message de solidarité s’est poursuivi avec l’intervention de la députée provinciale Sandy Shaw qui a affirmé : « Il faut soutenir les communautés francophones. Nous sommes, et nous serons. Vive le drapeau franco-ontarien. » Elle a également offert à l’ACFO un certificat avec les félicitations de l’Assemblée législative.

Enfin, Pierre Gregory, du CS Viamonde, a conclu avec émotion en soulignant le devoir collectif de transmission : « Le drapeau incarne notre résilience. C’est à nous tous d’écrire les prochaines pages de notre histoire. »

Dans le cadre de cette célébration, l’ACFO a décerné un Prix Engagement Franco à sœur Lorraine Rival, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la vitalité francophone locale.

La chorale de l’école Monseigneur‑de‑Laval a ensuite interprété les chansons dont Mon beau drapeau et Notre place. La célébration s’est clôturée par une prestation artistique énergique du collectif de danse Moov Ottawa.

Photo (Alexia Grousson) : Les élèves de l’école Monseigneur‑de‑Laval lèvent fièrement leurs drapeaux.