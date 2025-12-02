Le 13 novembre, la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton a participé au Forum communautaire du Hamilton Immigration Partnership Council, présentant les résultats du Sondage des immigrants 2025. Plusieurs membres francophones du Conseil consultatif communautaire ont participé aux échanges afin de partager les réalités locales. Les discussions ont porté sur le logement, l’emploi, le bien-être, la discrimination et le sentiment d’appartenance, soulignant l’importance de la collaboration. Le rapport complet, disponible en anglais, sera diffusé prochainement. La CFA de Hamilton mène par ailleurs un sondage auprès des immigrants francophones pour approfondir ces enjeux dans la région. (Crédit photo: CFA de Hamilton)