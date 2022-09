Après deux semaines inoubliables d’excellence sportive et de camaraderie, la dernière sirène des Jeux d’été du Canada 2022 a enfin sonné. Depuis le 6 août, une brillante génération d’athlètes laissent leur marque sur le pays en nous inspirant, en nous transformant et en nous unifiant grâce au pouvoir du sport.

À la fin de chaque édition des Jeux, le Conseil des Jeux du Canada (CJC) remet des prix aux athlètes, participants, membres du personnel de mission et bénévoles qui se sont démarqués par leurs réalisations ou leur contribution.

À la fin des activités, au parc des Jeux du Canada, un complexe sportif à la fine pointe qui fait partie du legs de ces Jeux, les derniers prix ont été présentés à cinq lauréats et équipes provinciales/territoriales.

Coupe du Centenaire

Le médaillé d’or olympique, ancien des Jeux du Canada et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports, Adam van Koeverden a remis la Coupe du Centenaire, qui souligne la plus grande progression depuis les derniers Jeux d’été, à Équipe Alberta.

« Remporter la Coupe du Centenaire fait immensément plaisir, se réjouit Cam Berwald, chef de mission de l’Alberta. Nos athlètes, entraîneurs, gérants et membres du personnel de soutien travaillent fort depuis des années pour se préparer pour cette expérience grandiose dans la région de Niagara. Tout ce travail a porté fruit, et maintenant nous pouvons célébrer notre progression depuis les derniers Jeux d’été du Canada à Winnipeg. »

Prix Claude Hardy

Le prix Claude Hardy, qui reconnaît les talents et le dévouement de l’équipe de mission d’une province ou d’un territoire, a été présenté à Équipe Ontario par Neil Lumsden, ministre ontarien du Tourisme, de la Culture et du Sport.

« C’est tout un honneur, déclare Steve Sevor, chef de mission de l’équipe ontarienne. Les Jeux du Canada sont une expérience unique pour tous les participants et nous montrent que lorsqu’une équipe se serre les coudes, elle peut accomplir de grandes choses, sur le terrain et ailleurs. Notre personnel de mission bénévole incarne l’esprit des nombreuses équipes de Claude Hardy. Nous sommes reconnaissants d’avoir fait partie de ce mouvement et, en particulier, de ces Jeux d’été du Canada de Niagara 2022. »

Prix Jack Pelech

Le prix Jack Pelech a été présenté par le président de la région de Niagara Jim Bradley à Équipe Nunavut. Ce prix est remis à la province ou au territoire dont les athlètes, les entraîneurs, les gérants et le personnel de mission ont le mieux conjugué performance, esprit sportif, coopération et camaraderie.

« Cette édition des Jeux fut l’une des plus mémorables pour notre équipe, a déclaré le chef de mission du Nunavut, Jeff Seeteenak. C’est un honneur de recevoir ce prix. Les Jeux du Canada offrent à nos athlètes, qui viennent tous de régions éloignées, de se mesurer aux meilleurs, de rencontrer leurs pairs de partout au pays et de reconnaître leur propre potentiel. Nous sommes venus avec notre plus grande délégation estivale et nous repartons avec une première médaille d’or. Nous ne pourrions être plus fiers de nos athlètes, jeunes ambassadeurs et entraîneurs qui se sont présentés ici prêts à compétitionner et à représenter notre territoire sur le terrain et à l’extérieur. »

Prix Sport pur Pat Lechelt

Deux prix inaugurés à ces Jeux ont été remis une deuxième fois : le prix Sport pur Pat Lechelt et le prix du bénévole Paul Flaherty.

Le joueur de volleyball yukonnais Arcel Siosan s’est vu remettre le prix Sport pur Pat Lechelt par le président du CJC Evan Johnston et le chef de mission de l’Alberta Cam Berwald. Le prix est remis à la fin de chaque semaine des Jeux à un athlète qui incarne les principes Sport pur sur le terrain et ailleurs. Les contributions de la Société hôtesse des Jeux du Canada – Red Deer 2019 ont permis la création de ce prix.

« Arcel est un athlète doué, un leader naturel et un ambassadeur du Yukon, affirme le chef de mission du Yukon Trevor Twardochleb. Il a participé à cinq grands jeux et apprécie toutes les belles opportunités – sportives, culturelles et sociales – que ceux-ci présentent. Il est bienveillant, réfléchi et généreux de son temps, dans le sport comme dans la vie. Il est un véritable coach de vie pour de nombreux jeunes au Yukon. »

Le prix avait été remis au joueur de tennis terre-neuvien Declan Walsh à la fin de la première semaine des Jeux.

Prix Paul Flaherty

Le prix Paul Flaherty souligne la contribution des bénévoles sur lesquels reposent les Jeux du Canada. Il est remis à un bénévole exceptionnel de la Société hôtesse à la fin de chaque semaine des Jeux.

C’est à Candice Turner-Smith, la présidente des festivals artistiques, qu’a été remis le prix au terme de la deuxième semaine. La bénévole dévouée a mis sa connaissance des arts et de la culture de la région de Niagara au profit des Jeux afin de monter une programmation riche et diversifiée à la place Niagara et au Festival 13 sur 13, qui comprenait notamment des performances d’artistes autochtones et francophones et des organisateurs de la Journée de la fierté.

« Ce fut un insigne honneur de présider le comité des festivals artistiques. De recevoir maintenant le prix du bénévole Paul Flaherty, cela me touche profondément. J’ai travaillé avec une équipe extraordinaire d’employés et de bénévoles qui débordaient d’énergie et de passion tous les jours. Leur soutien, leur générosité et leur dévouement aux Jeux furent sans borne. Merci, merci, merci! »

Tim Breadman, le directeur sportif du vélo de montagne et le président de la Niagara Trail Maintenance Association, avait reçu le prix à la fin de la première semaine.

Les prix des Jeux du Canada célèbrent les athlètes, équipes, membres du personnel de mission et bénévoles qui ont été une source d’inspiration aux Jeux du Canada.

Source : Jeux du Canada

Photos : Jeux du Canada Niagara 2022. Le Conseil des Jeux du Canada a présenté des prix à cinq lauréats et équipes provinciales/territoriales (membres du personnel de mission et bénévoles) qui se sont démarqués par leurs réalisations ou leur contribution.