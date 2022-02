En plus de réaliser la production numérique pour Niagara 2022, le Collège Niagara agira à titre de partenaire à l’accueil VIP et aux programmes de durabilité et d’accessibilité des Jeux. C’est ce qu’a annoncé, le jeudi 27 janvier, la Société hôte Niagara 2022 Le Collège Niagara sera entièrement responsable de la gestion et de la supervision des productions numériques de la 28e édition des Jeux du Canada.

Le projet sera mené par Peter VandenBerg, coordonnateur du programme de radiodiffusion – production radiophonique, télévisuelle et cinématographique du Collège Niagara. Les Jeux du Canada 2022 souhaitent diffuser en direct le plus grand nombre de compétitions et d’événements des Jeux, y compris les cérémonies d’ouverture et de clôture pour que tous les Canadiens, d’un océan à l’autre, puissent profiter des Jeux en ligne.

Le Collège Niagara sera également un partenaire d’accueil VIP apprécié et fournira un soutien aux programmes de durabilité et d’accessibilité des Jeux. Le Collège Niagara participera à des initiatives passionnantes telles que le Sommet sur la durabilité de mars 2022, des projets d’entretien dans les communautés, des audits d’accessibilité et des projets de « l’équipe verte N22 » — un groupe de bénévoles chargés d’entreprendre des programmes de durabilité pendant les Jeux.

Au cours de la majeure partie de la dernière décennie, Peter VandenBerg et ses étudiants du Collège Niagara ont réalisé plusieurs excellentes productions d’événements sportifs majeurs dans la région de Niagara telles le Championnat mondial féminin U18 2016 de l’IIHF, le Championnat des Amériques U18 FIBA 2018 et les Essais canadiens de lutte 2019.

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada représentent le plus grand événement de sport amateur et le plus haut niveau de compétition au Canada pour des milliers d’athlètes canadiens prometteurs. La 28e édition des Jeux du Canada marquera aussi seulement la troisième fois dans l’histoire des Jeux que l’événement aura lieu dans la province de l’Ontario, une première en 21 ans.

Au total, plus de 5000 participants et près de 4500 bénévoles participeront aux Jeux d’été du Canada prévus pour la période du 6 au 21 août 2022. Les billets pour les Jeux de cet été sont actuellement disponibles à l’achat en ligne.

Pour de plus amples informations sur Niagara 2022, consultez le niagara2022.ca ou Twitter, Facebook et Instagram (@2022canadagames).

PHOTO – Shelly, la mascotte des Jeux d’été du Canada 2022, et celle du chevalier (Knight) du Collège Niagara font bon ménage.