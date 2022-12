Après presque trois années de pause causée par la pandémie de COVID-19 et la crainte de ses membres de sortir en groupe, le Club Richelieu Niagara Falls a repris son air d’aller et sa programmation avec une première activité communautaire depuis 2019.

La collecte annuelle de fonds par le biais d’un vin et fromage avec encan au profit des œuvres du Club a rassemblé 120 personnes le 12 novembre dans la salle paroissiale Saint-Antoine. Une cinquantaine de prix des plus originaux ont été mis aux enchères et des participants de plusieurs municipalités du Niagara y ont participé. L’encanteur pour l’occasion était Jean Chartrand tandis que Kaya Fariov et Solange Coutu circulaient dans la salle pour montrer chaque article mis à l’encan au public. La soirée était animée par Suzanne Coutu.

Le long d’un des murs de la salle paroissiale, les bénévoles du Club Richelieu avaient installé des tables sur lesquelles il y avait toutes sortes de viandes froides, des crudités et des fromages pour accompagner les vins offerts pour cet événement. Marco Hébert, membre et bénévole de longue date du Richelieu, a servi le vin ce soir-là accompagné du président de l’organisme, Vic Pépin.

« Nous reprenons avec vigueur nos activités et je dirais même que nous avons le vent dans les voiles, raconte M. Pépin. Avec une vingtaine de membres et d’autres qui s’ajouteront dans les prochains mois, nous avons l’intention de présenter plusieurs activités pour les membres et la communauté, dont notre traditionnel tirage éliminatoire en 2023. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver enfin entre amis et de rejoindre notre belle communauté. Ça fait du bien! »

Parmi les prix disponibles pour les plus offrants, il y avait un magnifique ensemble de thé japonais, des billets pour une partie des Tiger Cats de Hamilton avec un ballon autographié, une photo de l’équipe et deux bières, un chèque-cadeau de Niagara Helicopter, une toile originale intitulée « La mer » de Lise Cayouette Ulrich et des billets de hockey pour aller voir les Sabres de Buffalo contre les Sharks de San Jose.

Bref, toutes sortes de prix originaux et d’un grand intérêt pour les participants qui ont assurément trouvé un malin plaisir à faire monter les enchères pour une bonne cause. Par exemple, une tarte au sucre faite maison s’est vendue pour plus de 100 $! Le vin aidant certainement à cette montée des enchères, la communauté du Niagara a répondu positivement à l’appel du Club Richelieu pour une cause qui lui tient à cœur. Un franc succès!

Photo : L’encan et le vin et fromages sont de retour à la salle paroissiale Saint-Antoine.