Il existe trois Clubs Richelieu dans la région du Niagara : un à Welland, un à St. Catharines et un autre à Niagara Falls. Les membres de ces trois organismes se rencontrent à quelques reprises au cours de l’année, que ce soit dans le cadre de leurs activités respectives ouvertes au public ou lors d’événements qui leur sont réservés. « On est pas mal liés ensemble les trois clubs. On se parle souvent. C’est l’fun », observe Vic Pépin, président du Club Richelieu Niagara Falls.

Ce sont justement les membres de cet organisme qui, le dimanche 16 février, recevaient leurs compères de partout dans la Péninsule. Une salle avait été réservée dans un restaurant de Niagara Falls où les Richelieu et leurs proches – en tout une soixantaine de personnes – se sont rassemblés pour témoigner de la camaraderie qui règne entre eux à l’occasion de l’admission d’un nouveau membre : Suzie Gascon.

Après avoir longtemps travaillé comme infirmière, Mme Gascon a décidé de joindre le Club Richelieu Niagara Falls parce que c’est un organisme francophone et surtout pour y contribuer aux activités et programmes destinés à la jeunesse. Un serment d’engagement a officialisé son adhésion, à la suite de quoi les autres Richelieu se sont avancés pour lui donner l’accolade et tous ont spontanément entonné l’hymne du mouvement.

Le Club Richelieu Niagara Falls, qui compte une vingtaine de membres, accueillera deux autres personnes dans ses rangs plus tard cette année : Marthe et Adrien Bilodeau. Le recrutement ne se porte donc pas trop mal, comme quoi l’organisme fait sa marque dans la communauté et donne à certains l’envie de contribuer à ses activités.

Parmi les membres de longue date figure Mona Larose, qui a adhéré au Club en 1999, c’est-à-dire au moment où il est devenu mixte. Avant de déménager à Kapuskasing en 2017, Mme Larose a résidé pendant près de 30 ans dans la région du Niagara où elle a travaillé à l’école élémentaire LaMarsh et surtout à l’école secondaire Jean-Vanier, où elle était animatrice culturelle.

La vie sociale de Mme Larose ne se résume pas qu’à son parcours professionnel : elle a aussi fait beaucoup de bénévolat. « Elle a été présidente du Club et présidente d’à peu près tous les comités. Elle a tellement travaillé dans toutes nos activités », a commenté Vic Pépin. C’est pourquoi le Club Richelieu Niagara Falls a décidé de la faire membre du Cercle Horace-Viau, un honneur décerné aux Richelieu les plus méritants.

Mona Larose, toujours membre du club de Niagara Falls malgré son déménagement, était présente au brunch avec sa famille et ne se doutait pas que pareil hommage allait lui être rendu. Le discours d’une de ses amies, Ghislaine Gagnon-Pépin, lui avait néanmoins mis la puce à l’oreille : « C’est une femme de volonté, de ténacité et de talents, a détaillé cet autre membre du club. Son empathie à l’endroit des autres en a fait une femme extraordinaire ».

Mme Larose était visiblement émue de cette attention à son endroit et a raconté en quelques anecdotes la place que l’organisme occupe dans sa vie. « Ça fait 24 ans que le Club existe. Je suis fière que le Club se soit tenu debout, contre vents et marées, et que l’on soit encore ici », a-t-elle commenté avant de remercier le Club Richelieu Niagara Falls avec effusion.

Devenir membre d’un autre Club est hors de question pour Mona Larose et, malgré la distance, ses compères de Niagara Falls occuperont pour toujours une place dans son cœur.

PHOTO: Vic Pépin, Mona Larose (au centre) et Ghislaine Gagnon-Pépin