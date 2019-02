Du 1er au 18 février, plusieurs activités et spectacles se déroulent aux quatre coins de Hamilton dans le cadre du Winterfest, une célébration de l’hiver servant de prétexte à mille et un plaisirs. Le 2 février dernier, au parc Gage, c’était au tour de l’artiste Yao à se produire et à partager sa musique dans un décor hivernal qui, heureusement, se conjuguait à une température clémente.

Le Winterfest serait indigne de son nom s’il ne se trouvait pas, çà et là, certaines choses qui en rappellent la thématique. Ainsi, des oeuvres visuelles inspirées des rêves que des artistes ont prêtés aux animaux en hibernation avaient été placées sur le site. Quelques pas plus loin, plusieurs bonhommes de neige non moins artistiques avaient été construits par des familles enthousiastes alors qu’un jeu de hockey sur table permettait à chacun de s’exercer à ce classique des passe-temps d’adresse. À proximité de la scène où devait avoir lieu le spectacle, un feu avait été allumé, davantage pour son esthétique que par nécessité de se réchauffer. Quelques vendeurs de nourriture complétaient le portrait des lieux.

La nuit était déjà tombée lorsque le spectacle de Yao a débuté. Basé à Ottawa mais ayant ses racines en Afrique, le chanteur a livré son art métissé devant un public francophone et francophile. Plusieurs ont découvert en cette occasion cet artiste qui navigue entre les styles mais en gardant toujours une tonalité propre au slam et au hip hop. Dans ses chansons, souvent enjouées, il n’hésite pas à aborder des thématiques humanistes avec les propos plus graves qui les accompagnent inévitablement.

Les membres de l’assistance n’étaient cependant pas là pour verser des larmes mais plutôt pour se divertir et esquisser quelques pas de danse. À ce chapitre, ils ont été amplement servis et Yao et ses musiciens les ont entraînés dans leur univers de rythmes enflammés et contagieux.

C’est grâce à une collaboration entre le Winterfest et le Centre francophone Hamilton que Yao a donné un spectacle au parc Gage. Gagnant de plusieurs prix au cours de sa carrière, le chanteur effectue présentement une tournée qui l’emmènera, jusqu’à la mi-avril, dans 36 villes canadiennes.

PHOTO : C’est à l’extérieur que le concert a eu lieu, ce qui n’a pas déplu aux spectateurs.