Après deux semaines de froid intense, la température s’est adoucie juste à temps pour le carnaval d’hiver du Club Richelieu Welland du 3 février dernier. La neige avait donc eu le temps de s’accumuler pour conférer une ambiance idéale à l’événement alors que le redoux soudain en a sans doute poussé plus d’un à s’aventurer à l’extérieur, le temps d’une visite à l’Auberge Richelieu.

C’est là que les résidents de Welland ont pu retrouver les classiques qui font le succès de cette fête depuis bientôt 40 ans, à commencer par le déjeuner : crêpes, saucisses, fèves au lard, etc. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, des activités pour les enfants étaient coordonnées par les élèves des écoles secondaires Jean-Vanier et Confédération : dessins, maquillage, jeux d’adresse, sports d’hiver, etc. Des balades dans une charrette tirée par des chevaux ont fait le bonheur des familles. La tire d’érable, toujours aussi populaire, rassemblait petits et grands dans un coin de la cour et, à l’intérieur, de la musique folklorique était diffusée pour ajouter à l’atmosphère enjouée.

Comme le veut l’usage, quelques discours ont souligné l’ouverture officielle du carnaval, à la différence que cette année, beau temps oblige, c’est à l’extérieur que les dignitaires se sont adressés à la foule. Le micro fut passé de main en main et Pierre Girouard, membre Richelieu, Frank Campion, maire de Welland, Vance Badawey, député fédéral, Jeff Burch, député provincial et Olivia Cyr, élève à l’école Confédération et représentante des francophones au Welland Heritage Council, ont partagé leur appréciation du carnaval et souligné sa valeur culturel et social. Deux personnages se sont également joints aux dignitaires : la mascotte de l’école Jean-Vanier et l’indispensable Bonhomme Carnaval, célèbre emblème de cette fête hivernale.

Les activités se sont poursuivies jusqu’en début d’après-midi alors que les tirages ont fait des heureux aussi bien chez les adultes que chez les enfants, ces derniers s’étant fait offrir la possibilité de remporter des jouets. Le carnaval du Club Richelieu Welland s’est ainsi conclu sur une belle note tant pour les participants que pour les organisateurs, contents de procurer à Welland une aussi belle occasion de profiter de l’hiver.

PHOTO : Le beau temps a attiré les participants à l’extérieur.

De gauche à droite: la mascotte de l’école Jean-Vanier, Olivia Cyr, le Bonhomme Carnaval, Pierre Girouard, Frank Campion, Vance Badawey et Jeff Burch

Le traditionnel déjeuner

Une balade en charrette

De la bonne tire a été servie.