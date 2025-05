Le Centre francophone Hamilton a officiellement lancé son nouveau Centre de vie active le 15 mai dernier. Ce lieu, conçu pour favoriser le bien-être, la créativité et la socialisation des aînés francophones, marque une avancée importante pour la communauté locale.

Christiane Beaupré, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le jeudi 15 mai, le Centre francophone Hamilton (CFH) a célébré l’ouverture officielle de son Centre de vie active destiné aux aînés francophones. Ce projet s’inscrit dans une initiative provinciale ambitieuse, qui voit l’ouverture de 100 nouveaux centres de vie active pour les personnes âgées en Ontario en 2024, soutenue et financée par le ministère des Services aux Aînés et de l’Accessibilité.

Le Centre de vie active occupera de façon permanente l’une des salles du rez-de-chaussée du Centre récréatif Sir Winston Churchill, situé au 1709, rue Main Est à Hamilton. Bien que situé dans ce secteur, le centre est ouvert à tous les aînés francophones de Hamilton et des environs, offrant un lieu accessible et convivial pour toute la communauté.

Raymond Cho, ministre des Services aux Aînés et de l’Accessibilité, a souligné dans une déclaration officielle « l’engagement du CFH à promouvoir l’identité communautaire et à soutenir les personnes âgées francophones » comme un exemple louable.

Pour Lanciné Koulibaly, directeur général du CFH, ce centre représente un pas de plus dans l’engagement envers le bien-être des aînés francophones de Hamilton. « Nous ouvrons un lieu où vous pourrez non seulement vous retrouver, mais aussi vous épanouir, vous exprimer, apprendre et partager », a-t-il déclaré lors du lancement.

Il a rappelé que ce lieu se veut dynamique, vivant, accueillant, créatif et profondément enraciné dans la francophonie. Parmi les activités, il est prévu des ateliers artistiques, lecture, couture, cuisine, yoga, danse, natation et sorties communautaires. La programmation débutera avec deux journées par semaine d’ici la fin juin et passera à quatre en septembre, sans faire concurrence aux autres organismes francophones de la région, a précisé Émilie Page, chargée de projet au CFH, qui gère ce dossier majeur.

Jean-Rock Boutin, président de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO), a qualifié l’ouverture du centre d’« événement historique pour la communauté francophone de Hamilton ». Il a souligné les efforts de la FARFO pour l’abolition d’un critère d’admissibilité qui limitait chaque municipalité à un seul centre de vie active, ce qui freinait la création de centres francophones dans plusieurs villes. « En 2024, huit nouveaux centres francophones, dont celui du CFH, ont vu le jour, preuve de notre engagement commun pour soutenir les aînés », a-t-il ajouté.

Le lancement a aussi été marqué par un moment musical avec Brian St-Pierre, auteur-compositeur-interprète bien connu et apprécié du public francophone. L’artiste a interprété un répertoire des années 1970-80 comprenant des classiques de Michel Fugain, du groupe québécois Les Classels et de Roch Voisine, notamment. Il a aussi partagé une annonce exclusive : pour le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien le 25 septembre 2025, une nouvelle vidéo de sa célèbre chanson Mon beau drapeau impliquant 500 élèves et artistes francophones sera lancée.

Parmi les personnes présentes, plusieurs aînés engagés dans la vie communautaire prenaient part à l’événement, dont MarieAnge Brouillard, instructrice d’art autochtone au CFH. Au cours d’un échange informel, elle a montré sur son téléphone quelques-unes des créations réalisées par les aînés lors d’ateliers précédents : cartes de vœux, pierres peintes aux couleurs variées et œuvres inspirées des traditions autochtones, témoignant du talent et de l’enthousiasme des participants.

Le lancement s’est conclu par un goûter à la bonne franquette, avec sandwiches, crudités, croustilles et un gâteau spécial célébrant l’événement. Ce moment convivial a permis aux participants d’échanger sur leurs attentes et projets liés au centre.

L’impact d’un tel centre de vie active pour les aînés francophones de Hamilton est important. En offrant un espace d’épanouissement culturel, social et physique, il contribue à briser l’isolement souvent ressenti par les personnes âgées, à renforcer le tissu communautaire francophone et à promouvoir un vieillissement en santé. Par le biais d’activités diversifiées et adaptées, les aînés retrouvent un sens renouvelé à leur quotidien, tout en valorisant leur identité francophone.

Photo : Lanciné Koulibaly