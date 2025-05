Grâce à une initiative municipale novatrice, des citoyens de Kitchener peuvent désormais participer activement à l’amélioration de leur milieu de vie. Un programme annuel leur propose de planter des arbres chez eux, en tenant compte des besoins particuliers de chaque quartier. Une invitation à s’enraciner autrement.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

À Kitchener, un nouveau programme mise sur les arbres pour rendre la ville plus verte et plus fraîche. Baptisé Community Canopy (Canopée communautaire, non traduit), ce projet pilote a démarré en 2024 et promet de s’implanter durablement dans le paysage urbain.

« C’est un programme que nous avons créé en interne, à partir de notre budget existant pour la plantation d’arbres », explique Hajnal Kovacs, gestionnaire de projets en foresterie pour la Ville de Kitchener. L’initiative repose sur des données tirées de la carte Cooling Our City (Rafraîchir notre ville, non traduit), qui identifie les secteurs ayant un faible taux de canopée – c’est-à-dire la proportion d’ombrage fournie par les arbres. « Notre objectif est d’atteindre 30 % de couverture dans chaque quartier d’ici 2050 », précise-t-elle.

Chaque année, 150 arbres de grande taille sont plantés dans un ou deux secteurs ciblés : 100 dans les espaces publics et 50 sur des terrains privés. Les résidents admissibles peuvent recevoir un premier arbre gratuitement pour leur cour arrière, et se procurer des arbres supplémentaires à prix réduit. L’approche combine donc science des données, justice environnementale et incitatifs pour les citoyens.

En 2024, le quartier Laurentian Hills a servi de terrain d’essai. Plus de 150 arbres y ont été plantés. En 2025, ce sera au tour des quartiers Alpine et Southdale de profiter de cette vague de verdure. À terme, 16 quartiers sont visés, dont Country Hill West, Highland West, Cedar Hill, Victoria Hills ou encore Bridgeport North.

Pour la composante privée du projet, la Ville s’associe à Reep Green Solutions, un organisme local. « Leur équipe va sur le terrain, rencontre les résidents, évalue les possibilités d’aménagement dans les cours arrière, puis procède à la plantation », souligne Mme Kovacs.

Au-delà de la beauté et de l’ombre qu’ils apportent, les arbres ont des effets bien concrets. Ils contribuent à la biodiversité, réduisent les îlots de chaleur, améliorent la qualité de l’air et offrent un meilleur accès à la nature pour tous. « Le programme Community Canopy rendra la ville plus saine, plus résiliente face aux changements climatiques et plus équitable en augmentant la couverture forestière dans les zones mal desservies », résume la gestionnaire.

Les résidents peuvent vérifier leur admissibilité et demander une consultation gratuite sur le site de la Ville de Kitchener : www.kitchener.ca/communitycanopy. Une carte interactive y indique les zones ciblées.

Photo : Des employés de la Ville en pleine action dans le parc Laurentian, en 2024, au cours du projet pilote (Crédit : Hajnal Kovacs)